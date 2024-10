A Innotrans arriva il sedile da treno ultraleggero di Expliseat

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--set 26, 2024--

Expliseat, azienda leader nella tecnologia ultraleggera, ha realizzato un sedile da treno più leggero del 40% rispetto ai modelli tradizionali. Alla fiera InnoTrans di Berlino, l'azienda francese espone un prototipo in dimensioni reali che ha attratto l'interesse di SNCF nell'ambito di due progetti di R&S attualmente in corso per treni intercity e ad alta velocità.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20240925737452/it/

Expliseat Unveils an Ultra-Light Train Seat at Innotrans (Photo: Business Wire)

Già nota nel settore aerospaziale per aver creato il sedile da aereo più leggero al mondo, dall'inizio della sua attività Expliseat ha fornito oltre 10.000 sedili a importanti linee aeree. Oggi, la PMI sta diversificando la produzione con il settore ferroviario, aiutando gli operatori a ridurre il peso dei treni, migliorando nel contempo la comodità dei passeggeri.

Expliseat offre una combinazione unica di innovazione, comodità per i passeggeri ed aspetto estetico, il tutto abbinato a una notevole riduzione del peso dei sedili.

Utilizzando materiali avanzati come compositi e tecnologia adesiva brevettata, il TiSeat dell'azienda aiuta a ridurre il peso dell'aereo e le emissioni di CO². Queste innovazioni consentiranno inoltre agli operatori ferroviari di aumentare la capacità dei passeggeri senza aggiungere peso alle carrozze o compromettere la comodità o l'esperienza dei passeggeri.

Grazie alle proprie competenze nel settore aerospaziale, Expliseat ha sviluppato un prototipo di sedile che potenzialmente riduce il peso delle carrozze di quasi 450 kg per asse del treno, facendo risparmiare da 12 a 14 kg per sedile doppio di seconda classe in un treno ad alta velocità.

Sedili realizzati in Europa, in collaborazione con partner industriali francesi

Expliseat ha recentemente aperto la sua prima fabbrica ad Angers. La struttura, che ha una superficie di 6.000 m², consente alla PMI francese di aumentare significativamente la capacità produttiva e la transizione in produttore su scala industriale. La fabbrica integra tecnologie 4.0, introducendo la digitalizzazione e l'automazione industriale nel processo produttivo, ottimizzando produttività, qualità ed ergonomica.

Le tecnologie sviluppate da Expliseat per l'industria dell'aviazione sono state riprogettate per soddisfare i requisiti del settore ferroviario, affrontandone le sfide attraverso la riduzione del peso dei sedili senza sacrificare la comodità dei passeggeri o i servizi offerti a bordo.