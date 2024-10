OSLO, Norvège--(BUSINESS WIRE)--sept. 26, 2024--

BankID BankAxept AS a acquis Criipto ApS, le courtier danois en eID (identité numérique). Cette transaction renforce la position de l'entreprise en Europe et ajoute une nouvelle plateforme de produits unique à son portefeuille.

Picture from left: Øyvind Westby Brekke, CEO of BankID BankAxept and Niels Flensted-Jensen, CEO of Criipto. Photo by Sverre Christian Jarild.

« Notre ambition est de participer à la croissance internationale du secteur eID. En collaboration avec Criipto, nous souhaitons proposer des solutions d'identité numérique sécuritaires et conviviales et des services de confiance connexes aux banques, aux gouvernements et aux entreprises », déclare Øyvind Westby Brekke, CEO de BankID BankAxept.

La Norvège est l'un des pays européens les plus progressistes en matière d'utilisation de l'eID, BankID ayant une pénétration sur le marché de 90 % et plus de 4,5 millions d'utilisateurs.

Criipto est actuellement un fournisseur officiel de solutions eID pour les entreprises en Norvège (BankID), au Danemark (MitID), en Suède (Swedish BankID), en Finlande (FTN - Finnish Trust Network), entre autres. Le siège de la société se trouve à Copenhague.

« Criipto dispose d'une plateforme d'intégration unique et conviviale pour les développeurs, qui leur offre une gamme d'identités numériques européennes, notamment BankID. Nous partageons la même ambition d'expansion européenne et de développement de produits basés sur les dernières avancées en matière d'identité numérique et sur les réglementations européennes à venir. Nous sommes convaincus que nous pourrons réaliser de grandes choses ensemble », déclare Øyvind Westby Brekke.

En vertu d'un nouveau règlement de l'UE, tous les pays européens seront obligés de présenter des solutions d'identité numérique à l'avenir.

« L'identité numérique et les services connexes représentent un marché important et en pleine croissance, sur lequel nous souhaitons nous implanter solidement. La région nordique a toutes les chances d'ouvrir la voie sur le marché des solutions d'identité numérique et nous possédons l'expérience et la technologie nécessaires », déclare Niels Flensted-Jensen, CEO de Criipto.

Maintien du modèle de partenariat en Norvège

Les services de BankID sont actuellement vendus aux entreprises norvégiennes par l'intermédiaire d'un réseau de revendeurs. Avec l'acquisition de Criipto, BankID BankAxept sera pour la première fois en mesure d'offrir ces services directement au marché norvégien.

« De nombreuses entreprises souhaitent nous acheter directement des solutions de BankID, rapidement, facilement et en libre-service. Maintenant que nous disposons d'un courtier eID, cela devient une réalité. Depuis longtemps nous avons fait part de notre intention de passer du statut de fournisseur d'infrastructure à celui de fournisseur de services. Une étape naturelle de ce parcours est d'offrir BankID directement au marché », déclare M. Brekke.

Il souligne toutefois que le modèle de partenariat sera maintenu :

« Nous sommes très satisfaits de la coopération que nous entretenons avec nos revendeurs. Ils font partie de nos partenaires les plus importants et ils le resteront. Grâce à cette acquisition, nous établissons notre propre canal de vente directe, qui fonctionnera parallèlement à nos partenariats avec les revendeurs », ajoute M. Brekke.