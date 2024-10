NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--sep. 26, 2024--

Digital Cooperation Organization (DCO), una organización multilateral mundial comprometida con hacer posible la prosperidad digital para todos, acelerando el crecimiento sostenible e inclusivo de la economía digital, firmó un memorando de entendimiento (MdE) con la Liga de los Estados Árabes (League of Arab States - LAS) para cooperar en el desarrollo de una economía digital inclusiva y sostenible.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240925206495/es/

The Digital Cooperation Organization and the League of Arab States sign an MoU to accelerate digital transformation and economic development (Photo: AETOSWire)

La firma del MdE estuvo a cargo de S.E. Ahmed Aboul Gheit, Secretario General de la League of Arab States y S.E. Deemah AlYahya, Secretaria General de la Digital Cooperation Organization, y tuvo lugar en Nueva York el 23 de septiembre, fuera de la agenda de la 79 a Asamblea General de las Naciones Unidas.

Mediante el Memorando de Entendimiento, la DCO y la LAS cooperarán para acelerar la economía digital inclusiva y sostenible, colaborarán para mejorar las relaciones, intercambiar experiencias e información y acelerar el crecimiento de la transformación digital y el desarrollo económico. Las áreas específicas de cooperación incluyen el desarrollo del mercado digital; la alineación de las políticas y la legislación en las áreas de la economía digital; y la innovación, la investigación y el desarrollo.

La DCO y la LAS también cooperarán en políticas relacionadas con la economía digital, apoyarán la innovación y promoverán la IA ética. Con respecto a la innovación, la investigación y el desarrollo, las dos entidades colaborarán en investigaciones y estudios conjuntos destinados a fomentar el crecimiento de la economía digital. También intercambiarán conocimientos para reducir la brecha digital mediante la mejora de la infraestructura digital, la gobernanza digital, las competencias digitales y la concientización digital.

S.E. Deemah AlYahya, Secretaria General de la DCO, expresó: “Nuestra misión es elevar la cooperación, el entendimiento mutuo y la coordinación entre nuestros Estados miembros, al tiempo que fomentamos la colaboración con países y entidades no miembros. Nuestro objetivo es garantizar que todas las naciones, empresas e individuos tengan una oportunidad justa de prosperar en una economía digital inclusiva, transfronteriza y sostenible. La League of Arab States, que es la organización intergubernamental regional más antigua, desempeña un papel fundamental en la unificación de la visión de la región para el futuro digital. Este Memorando de Entendimiento marca un paso significativo en el avance del desarrollo social y económico sostenible en todos los Estados miembros de la DCO. Esperamos colaborar estrechamente para empoderar a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas, ayudándoles a crecer y prosperar".

S.E. Ahmed Aboul Gheit, Secretario General de la LAS,declaró: “Es fundamental que la región árabe siga el ritmo de los rápidos cambios tecnológicos que están configurando el futuro de la economía mundial. Esto incluye invertir en infraestructura digital, mejorar la educación y la innovación tecnológicas y garantizar un acceso generalizado a las herramientas y servicios digitales. Con la DCO, desarrollaremos políticas digitales en la economía digital y apoyaremos la innovación y el uso responsable de la IA. La firma del MdE subraya nuestro compromiso compartido de aprovechar la tecnología como herramienta crucial para combatir la pobreza, mejorar la seguridad y fomentar el desarrollo sostenible en todos los Estados miembros de la LAS”.

El Memorando de Entendimiento se celebra luego de la reunión que tuvo lugar en El Cairo entre la DCO y la LAS en mayo de 2024, en la que ambas entidades se comprometieron a mejorar su cooperación.

Para más información sobre la DCO: