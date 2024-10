Expliseat onthult een ultralichte treinstoel tijdens Innotrans

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--sep 26, 2024--

Expliseat, leider op gebied van lichtgewicht-technologie, heeft een innovatieve treinstoel ontwikeld die 40% lichter is in vergelijking met traditionele modellen. Tijdens InnoTrans in Berlijn demonstreert het Franse bedrijf een volledig uitgewerkt prototype dat de aandacht trok van SNCF als onderdeel van twee lopende R&D-projecten voor intercity- en hogesnelheidstreinen.

Sinds de oprichting van het bedrijf heeft Expliseat, die ondertussen in de luchtvaartsector alom bekend staat voor de creatie van de lichtste vliegtuigstoel ter wereld, meer dan 10.000 stoelen voor de belangrijkste luchtvaartmaatschappijen verwezenlijkt. Nu diversifieert deze industriële KMO naar de sector van de spoorwegen, om uitbaters van spoorlijnen te helpen het gewicht van de trein te verminderen en tegelijk het comfort voor de passagiers te verbeteren.

Expliseat biedt een unieke mix van innovatie, comfort voor de passagier en esthetiek, allemaal terwijl het gewicht aanzienlijk wordt beperkt.

Door geavanceerde materialen te gebruiken, zoals composieten en een gepatenteerde bindingstechnologie, helpt de TiSeat van het bedrijf om het gewicht van vliegtuigen en de CO²-uitstoot te verminderen. Deze innovaties zullen nu ook aan exploitanten van spoorwegen de mogelijkheid bieden om de passagierscapaciteit te verhogen zonder gewicht aan de wagons toe te voegen of het comfort of de ervaring van passagiers geweld aan te doen.

Gebaseerd op haar expertise in de luchtvaartsector, heeft Expliseat een prototype van een stoel ontwikkeld dat het gewicht van treinstellen met bijna 450 kg per as kan verminderen, wat zich vertaalt in een gewichtsbesparing van 12 tot 14 kg per dubbele stoel in HST's van tweede klasse.

Stoelen gemaakt in Europa, in samenwerking met Franse industriële partners

Expliseat huldigde onlangs haar eerste fabriek in Angers in. Dankzij deze faciliteit van 6.000 m² kan de Franse KMO de productiecapaciteit aanzienlijk opdrijven en overstappen naar het profiel van een fabrikant op industriële schaal. De fabriek omvat 4.0-technologieën, waarmee digitalisering en industriële automatisering in de productie worden geïntroduceerd om productiviteit, kwaliteit en ergonomie te optimaliseren.

De technologieën ontwikkeld door Expliseat voor de luchtvaartsector werden herwerkt om te voldoen aan de vereisten van de spoorwegsector, zodat de uitdagingen kunnen worden aangepakt door het gewicht van de stoelen te verminderen zonder hiervoor het comfort van passagiers of services aan boord te moeten opofferen.