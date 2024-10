BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--sept. 26, 2024--

INBRAIN Neuroelectronics, société spécialisée dans les interfaces cerveau-ordinateur thérapeutiques (BCI-Tx) et pionnière des technologies neuronales à base de graphène, a annoncé aujourd’hui la première procédure humaine au monde de son interface corticale chez un patient subissant une résection de tumeur cérébrale. La technologie BCI d’INBRAIN a été capable de différencier les tissus cérébraux sains et cancéreux avec une précision de l’ordre du micromètre.

Image caption: INBRAIN Cortical BCI; Image credit: INBRAIN Neuroelectronics

Cette étape représente une avancée significative dans la démonstration de la capacité de la technologie BCI à base de graphène à aller au-delà du décodage et de la traduction des signaux cérébraux, pour devenir un outil fiable à utiliser dans la chirurgie de précision pour des maladies telles que le cancer et dans la neurotechnologie de manière plus générale. Cette étude a été parrainée par l’University of Manchester et principalement financée par le projet Graphene Flagship de la Commission européenne.

L’étude clinique a été menée au Salford Royal Hospital, qui fait partie du Northern Care Alliance NHS Foundation Trust à Manchester, au Royaume-Uni. L’étude a été dirigée par David Coope, chercheur clinique en chef, neurochirurgien au Manchester Centre for Clinical Neuroscience and Brain Tumours Theme Lead au Geoffrey Jefferson Brain Research Centre, et Kostas Kostarelos, chercheur scientifique en chef, professeur de nanomédecine à l’University of Manchester, à l’Institut catalan de nanosciences et de nanotechnologies, et cofondateur d’INBRAIN.

« La première application humaine au monde d’un BCI à base de graphène met en évidence l’impact transformateur des technologies neuronales à base de graphène en médecine. Cette étape clinique ouvre une nouvelle ère pour la technologie BCI, ouvrant la voie à des avancées à la fois dans le décodage neuronal et dans son application en tant qu’intervention thérapeutique », déclare Carolina Aguilar, directrice générale et cofondatrice d’INBRAIN Neuroelectronics.

La plateforme BCI d’INBRAIN exploite les propriétés exceptionnelles du graphène, un matériau constitué d’une seule couche d’atomes de carbone. Bien qu’il soit le matériau le plus fin connu de la science, le graphène est plus solide que l’acier et possède une combinaison unique de propriétés électroniques et mécaniques qui le rendent idéal pour l’innovation en neurotechnologie.

« Nous capturons l’activité cérébrale dans des zones où les métaux et les matériaux traditionnels peinent à reproduire les signaux. Le graphène offre une très haute densité de détection et de stimulation, ce qui est essentiel pour réaliser des résections de haute précision tout en préservant les capacités fonctionnelles du patient, telles que le mouvement, le langage ou la cognition », déclare David Coope, le neurochirurgien ayant réalisé l’intervention.

« Après un développement technique approfondi et des essais précliniques, la première étude humaine d’INBRAIN portera sur 8 à 10 patients, principalement pour démontrer la sécurité du graphène en contact direct avec le cerveau humain », déclare Kostas Kostarelos, cofondateur d’INBRAIN Neuroelectronics. « L’étude visera également à démontrer la supériorité du graphène par rapport à d’autres matériaux dans le décodage des fonctions cérébrales à la fois dans les états d’éveil et de sommeil. »

« L’intégration du graphène et de l’IA à la technologie avancée des semi-conducteurs a permis à INBRAIN d’ouvrir la voie à une nouvelle génération de thérapies BCI peu invasives conçues pour le traitement personnalisé des troubles neurologiques », déclare Jose A. Garrido, cofondateur et directeur scientifique d’INBRAIN et professeur ICREA à l’Institut catalan des nanosciences et des nanotechnologies.

Kostya Novoselov, lauréat du prix Nobel et membre du conseil d’administration d’INBRAIN, qui a isolé pour la première fois le graphène stable à l’University of Manchester en 2004 et qui travaille actuellement à la National University of Singapore, déclare : « Il est vraiment gratifiant de voir les propriétés exceptionnelles du graphène ouvrir de nouvelles frontières dans le domaine de la technologie médicale. Cette avancée, fruit d’une décennie de développement dans le cadre du programme Graphene Flagship, peut maintenant commencer à dévoiler son impact sociétal transformateur. »

L’étude s’appuie sur la plateforme de décodage et de modulation du réseau intelligent (BCI-Tx) d’INBRAIN, basée sur le graphène, qui a reçu la désignation Breakthrough Device Designation pour la maladie de Parkinson de la part de la Food & Drug Administration des États-Unis. La plateforme BCI-Tx d’INBRAIN exploite les propriétés uniques du graphène pour offrir une résolution de signal ultra-élevée et une thérapie neuroélectronique adaptative, permettant le décodage en temps réel des biomarqueurs et la modulation précise des structures corticales et sous-corticales à l’échelle du micromètre pour le rééquilibrage du réseau neuronal.

Selon Carolina Aguilar, « INBRAIN est à la pointe de la neurologie de précision, intégrant le décodage de l’ICB avec une neuromodulation de haute précision pour restaurer la fonction et soulager les symptômes, en fournissant un traitement continu et personnalisé pour maximiser les bénéfices tout en minimisant les effets secondaires. »

INBRAIN Neuroelectronics est un pionnier de la neurologie de précision en temps réel avec la première plateforme thérapeutique d’interface cerveau-ordinateur (BCI) basée sur le graphène. Notre technologie associe un décodage précis de l’ICB à une modulation micrométrique afin de fournir des traitements adaptatifs et personnalisés pour des pathologies telles que la maladie de Parkinson, l’épilepsie et la rééducation après un accident vasculaire cérébral. En assurant une surveillance continue en temps réel et des ajustements thérapeutiques autonomes, notre plateforme basée sur l’IA maximise les résultats thérapeutiques tout en minimisant les effets secondaires. Grâce à des collaborations stratégiques, notamment avec Merck KGAa et notre filiale INNERVIA Bioelectronics, nous étendons nos solutions innovantes aux applications liées aux nerfs périphériques et aux maladies systémiques, afin d’exploiter le potentiel de la neurotechnologie et de la bioélectronique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.inbrain-neuroelectronics.com et suivez-nous sur LinkedIn.

