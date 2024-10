LONDRES--(BUSINESS WIRE)--sept. 26, 2024--

Mercans a introduit des améliorations technologiques majeures dans sa plateforme SaaS G2N Nova, leader du secteur de la paie. La nouvelle version de G2N Nova comprend des fonctionnalités révolutionnaires qui permettent aux clients de définir et de contrôler leurs méthodologies et processus d'anonymisation et de déanonymisation de leurs données de paie. La nouvelle version de G2N Nova utilise l'IA pour identifier les informations personnelles dans les données de paie, anonymiser les données sensibles avant le transfert des données et déanonymiser les données sur l'infrastructure du client.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240925197505/fr/

Anonymous Payroll Workflow (Graphic: AETOSWire)

Cette dernière version de G2N Nova offre une vitesse de traitement 2x supérieure et des améliorations de 30 % dans la précision de l'anonymisation des données par rapport à la version précédente de G2N Nova, grâce à des capacités avancées en IA. Certaines des fonctionnalités supplémentaires de la version améliorée de G2N Nova comprennent :

Une application sans serveur permettant un traitement de la paie brut en Net entièrement anonyme en évitant le transfert d'Informations Personnelles Identifiables (PII) des systèmes des clients vers Mercans.

Une architecture de système avancée qui prend en charge la soumission simultanée de multiples requêtes et demandes lors des calculs de paie, simplifiant les processus et accélérant considérablement le traitement de la paie.

Une anonymisation des données basée sur l'IA, éliminant les risques de violation de données côté processeur, les dommages potentiels sur le plan juridique ou réputationnel et protégeant la propriété intellectuelle du client.

Consulter l'image haute résolution du flux de travail d'anonymisation ici : https://postimg.cc/8j7DZx39

En tant que témoignage supplémentaire des normes de sécurité et de confidentialité des données de qualité militaire de Mercans, les Règles d’Entreprise Contraignantes (BCR) de Mercans ont été approuvées par le Comité Européen de Protection des Données (CEPD). Cette étape importante souligne l'engagement indéfectible de Mercans à respecter les normes les plus élevées en matière de protection des données et de confidentialité dans l'ensemble de ses opérations mondiales.

L'aval du CEPD aux programmes de protection des données de Mercans confirme que la société adhère rigoureusement à des principes de protection des données stricts lors du traitement des données personnelles, tant au sein de l'Union européenne (UE) que dans ses bureaux à l'échelle mondiale. Grâce à cela, Mercans rejoint un groupe exclusif d'organisations qui garantissent constamment la confidentialité et la sécurité des données personnelles en conformité totale avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et d'autres lois mondiales en matière de protection des données.

Le nouveau G2N Nova offre un traitement de la paie brut en net global dans plus de 100 pays, ce qui en fait le moteur de paie natif le plus avancé au monde. Disponible en tant que SaaS ou plateforme de prestation de services, G2N Nova peut fonctionner en tant que solution autonome ou s'intégrer de manière transparente avec les principaux systèmes de gestion des ressources humaines et de la main-d'œuvre.

