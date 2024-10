1: https://www.snuz.co.uk/blogs/sleep-talk/the-truth-about-sleep-snuz-sleep-survey-results 2: https://www.graham-center.org/content/dam/rgc/documents/publications-reports/reports/PrimaryCareChartbook2021.pdf 3: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526418/ 4: https://www.cdc.gov/maternal-infant-health/infant-mortality/index.html 5. Verringerung des Stresses bei Pflegepersonen durch Überwachung von Säuglingen zu Hause: Ergebnisse einer Umfrage zu den Erfahrungen von Owlet-Sock-Nutzern. Lehi, Utah: Owlet Baby Care, Inc.

Über Owlet, Inc. Die digitale Gesundheitsplattform von Owlet für die Überwachung von Säuglingen verändert die Elternschaft. Owlet, Inc. (NYSE:OWLT), ein Small-Cap-Healthcare-Wachstumsunternehmen, bietet von der FDA zugelassene medizinische und Verbraucher-Wearables für Kinder sowie eine integrierte HD-Video- und Audiokamera, die Eltern Echtzeitdaten und -einblicke liefern, um die Gesundheit ihrer Kinder zu schützen, ihr Wohlbefinden zu optimieren und einen ruhigen Schlaf zu gewährleisten.

Seit 2012 haben mehr als 2 Millionen Eltern weltweit die Plattform von Owlet genutzt und dazu beigetragen, einen der umfangreichsten Datenbestände über die Gesundheit und den Schlaf von Säuglingen aufzubauen. Außerdem entwickelt das Unternehmen Software- und digitale Datenlösungen, um die bestehende Versorgungslücke zwischen Krankenhaus und Zuhause zu überbrücken und Eltern und Betreuerungspersonen weltweit neue Erkenntnisse zu liefern. Owlet ist der Überzeugung, dass jedes Kind Anspruch auf ein langes, glückliches und gesundes Leben hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.owletcare.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (der „Reform Act“). Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die erwartete finanzielle Leistung des Unternehmens, einschließlich des finanziellen Ausblicks des Unternehmens, des Ausblicks auf der Grundlage behördlicher Genehmigungen oder Produktverbesserungen, der Wachstumsaussichten und der zukünftigen betrieblichen Effizienz oder Ergebnisse sowie der erwarteten Marktchancen und -akzeptanz. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie „schätzen“, „können“, „glauben“, „planen“, „erwarten“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „Ziel“, „potenziell“, „anstehend“, „Ausblick“, „Anleitung“ oder deren Verneinung oder ähnlichen Ausdrücken erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen, gelten nur für den Zeitpunkt ihrer Abgabe und unterliegen einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren. Für alle diese zukunftsgerichteten Aussagen beansprucht das Unternehmen den Schutz des im Reform Act enthaltenen Safe Harbor für zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens können erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Viele wichtige Faktoren könnten die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens beeinflussen und dazu führen, dass diese Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem (i) der regulatorische Weg für die Produkte von Owlet, einschließlich der Einreichung bei, der Maßnahmen von und der Entscheidungen und Antworten von Regulierungsbehörden wie der FDA und ähnlichen Regulierungsbehörden außerhalb der Vereinigten Staaten, sowie die Fähigkeit von Owlet, die behördliche Zulassung oder Zertifizierung für unsere Produkte zu erhalten und aufrechtzuerhalten, und andere behördliche Anforderungen und rechtliche Verfahren; (ii) der Wettbewerb von Owlet und die Fähigkeit des Unternehmens, profitabel zu wachsen und das Wachstum zu steuern; (iii) die Fähigkeit des Unternehmens, zukünftige Betriebs- und Finanzergebnisse zu verbessern oder zusätzliche Finanzmittel zu erhalten, um den Geschäftsbetrieb fortzusetzen; (iv) die Fähigkeit von Owlet, in Zukunft zusätzliche Finanzmittel zu erhalten, sowie Risiken im Zusammenhang mit den aktuellen Darlehens- und Schuldenvereinbarungen des Unternehmens, einschließlich der Einhaltung von Schuldendienstverpflichtungen, Beschränkungen des Zugangs des Unternehmens zu Kapital, der Auswirkungen des Gesamtverschuldung des Unternehmens und die Fähigkeit des Unternehmens, in Zukunft ausreichende Cashflows zu generieren, um die Schuldendienstverpflichtungen von Owlet zu erfüllen und das Geschäft von Owlet zu betreiben; (v) die Fähigkeit von Owlet, strategische Initiativen umzusetzen, Kosten zu senken, Einnahmen zu steigern, neue Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, bestehende Produkte zu innovieren und zu verbessern, Kundenanforderungen zu erfüllen und sich an veränderte Verbraucherpräferenzen und Einzelhandelstrends anzupassen; (vi) Owlets Fähigkeit, sein geistiges Eigentum zu erwerben, zu verteidigen und zu schützen und die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Auflagen in Bezug auf Privatsphäre und Datenschutz, Verstöße und Verlust sowie andere Risiken im Zusammenhang mit den digitalen Plattformen und Technologien von Owlet; (vii) die Fähigkeit von Owlet, Beziehungen zu Kunden, Herstellern und Lieferanten zu pflegen und das Management und die Schlüsselmitarbeiter von Owlet zu halten; (viii) Owlets Fähigkeit, seine seine IT-Systeme zu aktualisieren und zu warten; (ix) Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; (x) die Auswirkungen von und Störungen auf das Geschäft, die Finanzlage, den Betrieb, die Lieferkette und die Logistik von Owlet aufgrund wirtschaftlicher und anderer Bedingungen, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, wie z. B. Gesundheitsepidemien oder -pandemien, makroökonomische Unsicherheiten, soziale Unruhen, Feindseligkeiten, Naturkatastrophen oder andere katastrophale Ereignisse; (xi ) die Möglichkeit, dass Owlet durch andere wirtschaftliche, geschäftliche, regulatorische, wettbewerbsbezogene oder andere Faktoren beeinträchtigt werden könnte, wie z. B. Änderungen der diskretionären Verbraucherausgaben und Verbraucherpräferenzen; und (xii) andere Risiken und Ungewissheiten, die in den anderen Veröffentlichungen, öffentlichen Erklärungen und Einreichungen des Unternehmens bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) dargelegt sind, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr, wie im Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q für den am 30. Juni 2024 endenden Quartalszeitraum aktualisiert, wie solche Faktoren von Zeit zu Zeit in den anderen Einreichungen des Unternehmens bei der SEC aktualisiert werden können. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder einer im Namen des Unternehmens handelnden Person zuzuschreiben sind, werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die oben enthaltenen oder erwähnten Warnhinweise eingeschränkt. Darüber hinaus ist das Unternehmen in einem sich ständig weiterentwickelnden Umfeld tätig. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, auch wenn Owlet dies von Zeit zu Zeit tun kann. Das Unternehmen unterstützt keine Prognosen Dritter bezüglich der zukünftigen Leistung.

