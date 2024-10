NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--set 26, 2024--

A Organização de Cooperação Digital (DCO), uma organização multilateral global comprometida em possibilitar a prosperidade digital para todos, acelerando o crescimento inclusivo da economia digital, assinou um memorando de entendimento (MoU) com a Liga dos Estados Árabes (LEA) para cooperar no desenvolvimento de uma economia digital inclusiva e sustentável.

The Digital Cooperation Organization and the League of Arab States sign an MoU to accelerate digital transformation and economic development (Photo: AETOSWire)

A assinatura do MoU foi feita por Sua Excelência, Ahmed Aboul Gheit, secretário-geral da Liga dos Estados Árabes, e Sua Excelência, Deemah AlYahya, secretário-geral da Organização de Cooperação Digital, em Nova York, no dia 23 de setembro, paralelamente à 79 ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

Por meio do MoU, a DCO e a LEA cooperarão para acelerar a economia digital inclusiva e sustentável, trabalharão juntas para aprimorar as relações, intercambiar experiências e informações e acelerar o crescimento da transformação digital e do desenvolvimento econômico. As áreas específicas de cooperação incluem o desenvolvimento do mercado digital; o alinhamento de políticas e legislação nas áreas da economia digital; e inovação, pesquisa e desenvolvimento.

A DCO e a LEA também cooperarão em políticas relacionadas à economia digital, apoiarão a inovação e promoverão a IA ética. Em inovação, pesquisa e desenvolvimento, as duas entidades colaborarão em pesquisas e estudos conjuntos com o objetivo de promover o crescimento da economia digital. Elas também trocarão conhecimentos para reduzir a exclusão digital, aprimorando a infraestrutura digital, a governança digital, as habilidades digitais e a conscientização digital.

Sua Excelência, Deemah AlYahya, secretária-geral da DCO, disse: “Nossa missão é elevar a cooperação, o entendimento mútuo e a coordenação entre nossos Estados-membros, ao mesmo tempo em que promovemos a colaboração com países e entidades não membros. Nosso objetivo é garantir que todas as nações, empresas e indivíduos tenham uma oportunidade justa de prosperar em uma economia digital inclusiva, transfronteiriça e sustentável. Como a mais antiga organização intergovernamental regional, a Liga dos Estados Árabes desempenha um papel fundamental na unificação da visão da região para o futuro digital. Este Memorando de Entendimento marca um passo significativo no avanço do desenvolvimento social e econômico sustentável entre os Estados-membros da DCO. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração para capacitar empreendedores, tanto quanto pequenas e médias empresas, ajudando-os a crescer e prosperar”.

Sua Excelência, Ahmed Aboul Gheit, secretário-geral da Liga dos Estados Árabes (LEA)disse: “É fundamental que a região árabe acompanhe as rápidas mudanças tecnológicas que estão moldando o futuro da economia global. Isso inclui investir em infraestrutura digital, aprimorar a educação em tecnologia e inovação, e garantir o acesso amplo a ferramentas e serviços digitais. Com a Organização de Cooperação Digital (DCO), desenvolveremos políticas digitais na economia digital e apoiaremos a inovação e o uso responsável da IA. A assinatura do Memorando de Entendimento ressalta nosso compromisso compartilhado de utilizar a tecnologia como uma ferramenta crucial no combate à pobreza, no fortalecimento da segurança e na promoção do desenvolvimento sustentável entre os Estados-membros da LEA”.

O MoU segue uma reunião no Cairo entre a DCO e a LEA em maio de 2024, onde ambas as entidades se comprometeram a aprimorar sua cooperação.

