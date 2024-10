PUMA nombra a Markus Neubrand director financiero

HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--sep. 26, 2024--

La empresa deportiva PUMA ha nombrado a Markus Neubrand (48) director financiero (CFO) y miembro del Consejo de Administración, con efecto a partir del 1 de octubre de 2024. El contrato del actual director financiero, Hubert Hinterseher, finalizará de mutuo acuerdo el 31 de diciembre de 2024.

Sports company PUMA has appointed Markus Neubrand (48) as its Chief Financial Officer (CFO) and a member of the Management Board, effective October 1, 2024. (Photo: Business Wire)

Markus Neubrand ocupó recientemente el cargo de director financiero de GUESS? Inc. Anteriormente, fue director financiero del grupo de la marca de moda de lujo MCM Worldwide. Antes de eso, fue director de operaciones y director financiero de la empresa de moda de alta gama HUGO BOSS para su región clave en América.

En PUMA, Markus se encargará de supervisar los departamentos de Finanzas, Relaciones con los Inversores, Jurídico, TI y Soluciones Empresariales.

“Estamos muy ilusionados de dar la bienvenida a Markus a PUMA. Es un ejecutivo financiero experimentado con una enorme experiencia en operaciones, planificación financiera y mercados de capitales. Con su sólido conocimiento de la industria y su enfoque centrado en las personas, Markus encaja a la perfección en la familia PUMA. Estoy encantado de empezar a trabajar con él para escribir nuestro próximo capítulo de crecimiento sostenible basado en el impulso de la marca”, declaró Arne Freundt, director ejecutivo (CEO) de PUMA. “Me gustaría agradecer a Hubert todos sus logros obtenidos en PUMA. Con su gran compromiso y dedicación a la marca y a la familia PUMA, ha contribuido a nuestro éxito en los últimos 20 años. Le deseo todo lo mejor para su futuro profesional y personal”.

PUMA y Hubert Hinterseher han alcanzado un acuerdo mutuo por el que éste dejará el cargo de director financiero el 30 de septiembre de 2024 y abandonará la empresa el 31 de diciembre de 2024, tras una transición exitosa y sin problemas de sus funciones a su sucesor.

“Quiero agradecer a Hubert sus esfuerzos y su contribución al éxito de la empresa”, declaró Héloïse Temple-Boyer, presidenta del Consejo de Supervisión.

A partir del 1 de octubre de 2024, el Consejo de Administración de PUMA estará formado por Arne Freundt (CEO), Markus Neubrand (CFO), Maria Valdes (CPO) y Anne-Laure Descours (CSO).