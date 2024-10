DOHA, Qatar--(BUSINESS WIRE)--sept. 26, 2024--

Urbacon Holding, leader dans l'énergie, les concessions et la construction, a annoncé son classement au 42e rang des entrepreneurs internationaux pour 2024, selon Engineering News-Record (ENR). L'entreprise a célébré cet exploit lors de la ConteQ Expo 2024 au Qatar, où elle a participé en tant que sponsor officiel de l'événement.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240926187613/fr/

UCC Holding Ranked 42nd in ENR’s Top International Contractors (Photo: AETOSWire)

L’événement a réuni le conseil d’administration et la haute direction d’UCC Holding, qui ont souligné les efforts continus de l’entreprise pour intégrer des technologies de construction avancées dans ses opérations. Au cours de l'exposition, UCC Holding a présenté trois méthodes de construction innovantes : l'impression 3D de construction, la construction modulaire en béton et la construction modulaire en structure en acier.

Ces technologies sont déjà intégrées dans les futurs projets de l’UCC, notamment une série d’écoles dont la construction est prévue en 2025. Grâce aux imprimantes de construction 3D COBOD de troisième génération, les écoles à deux étages s’étendront sur une zone de 100 x 100 mètres. Les imprimantes BOD XL, connues pour leur efficacité et leur précision, permettront une construction rapide et rentable, en mettant fortement l'accent sur la sécurité et la durabilité.

Le président du conseil d’administration d'UCC Holding, Moutaz Al Khayyat, a déclaré : « Être reconnu comme l'un des meilleurs entrepreneurs internationaux témoigne de notre engagement envers l'innovation et l'excellence. Les technologies que nous mettons en œuvre amélioreront non seulement l’efficacité des projets, mais établiront également de nouvelles normes en matière de sécurité et de durabilité dans l’ensemble de l’industrie ».

Ramez Al Khayyat, président d'UCC Holding, a également commenté cette réussite en déclarant : « Notre succès en tant qu'entrepreneur international de premier plan est le résultat de nos investissements stratégiques dans l'innovation et dans nos collaborateurs. Chez UCC Holding, nous nous engageons à faire évoluer continuellement nos processus pour répondre aux demandes changeantes du secteur mondial de la construction. L’intégration de ces technologies avancées dans nos projets reflète notre approche avant-gardiste et notre détermination à fournir des résultats de la plus haute qualité à nos clients ».

L’accent mis par UCC Holding sur les technologies de pointe souligne son leadership dans le secteur mondial de la construction, positionnant l’entreprise pour entreprendre des projets plus complexes et plus ambitieux dans l’avenir.

*Source:AETOSWire