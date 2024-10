UL Solutions (NYSE: ULS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft und verwandelt Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für Kunden in mehr als 110 Ländern. UL Solutions bietet Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste sowie Softwareprodukte und Beratungsangebote, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Das UL Prüfzeichen dient als anerkanntes Symbol für das Vertrauen in die Produkte unserer Kunden und spiegelt unser unermüdliches Engagement für die Förderung unserer Sicherheitsmission wider. Wir helfen unseren Kunden, Innovationen zu entwickeln, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und nachhaltig und verantwortungsbewusst in die Zukunft zu wachsen. Unsere Wissenschaft ist Ihr Vorteil.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20240923867520/de/

CONTACT: Steven Brewster

UL Solutions

ULNews@UL.com

T: +1 (847) 664.8425Tyler Khan

UL Solutions

ULNews@UL.com

T: +1 (847) 664.2139

KEYWORD: ILLINOIS GERMANY EUROPE UNITED STATES NORTH AMERICA

INDUSTRY KEYWORD: AUTOMOTIVE MANUFACTURING EV/ELECTRIC VEHICLES AUTOMOTIVE MANUFACTURING OTHER CONSUMER OTHER AUTOMOTIVE GENERAL AUTOMOTIVE OTHER MANUFACTURING PERFORMANCE & SPECIAL INTEREST ENGINEERING CONSUMER

SOURCE: UL Solutions

Copyright Business Wire 2024.

PUB: 09/26/2024 10:44 AM/DISC: 09/26/2024 10:44 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20240923867520/de