Ammar Folawiyo Akande, a boy, to Liadi Akande and Yetunde Salimon-Akande, of Pullman.

Sunday

Mahina Namauu, a girl, to Shaylesta and Jacob Namauu, of Pullman.

Jan. 4

Caio Pires Bourland, a boy, to Anamaria Paiva Pinheiro Pires and Britton Bourland, of Pullman.

Jan. 2

Maeve Emmett Kincaid, a girl, to Jackson and Camryn Kincaid, of Pullman.

Dec. 31

Hank Miles Peterson, a boy, to Eric and Breanne Peterson, of Clarkston.