Mikko Rautiainen, die alom beter bekend staat als Nasal Recorder, is op slag een groot succes geworden na zijn unieke optreden tijdens Holland’s Got Talent. In amper 10 dagen tijd verwierf zijn 'nasal recorder'-act meer dan 5 miljoen views op diverse platformen van de social media, waarmee zijn plaats als virale sensatie nogmaals een rotsvast feit is.

Mikko in the first episode of Holland’s Got Talent (c) Fremantle NL

- "Ja, het was verbluffend!", zegt Mikko met een glimlach. - "Ik had nooit gedacht dat via mijn neus op de recorder muziek spelen zoveel aandacht zou trekken. Het is grappig omdat mensen het zien als een spitsvondige, humoristische act, maar het vergt ook heel wat vaardigheid en toewijding om dit te kunnen. Ik ben gewoon dankbaar dat mensen het leuk vinden."

Naast zijn virale faam, brak Mikko onlangs ook een Guinness World Record voor de meeste optredens tijdens internationale Got Talent -shows, met optredens in 10 verschillende landen.

- "Dat record breken was voor mij een geweldig moment," geeft hij toe. - "Via mijn optredens in al die verschillende landen heb ik geleerd hoe universele humor en muziek kan zijn. Telkens ik met mijn recorder op het podium kom, begint het publiek te lachen, maar naar het einde van het optreden toe slaag ik erin om hen te veroveren. Dat stimuleert mij om door te gaan."

Mikko’s optreden tijdens Holland’s Got Talent was heel bijzonder omdat hij ervoor koos om Nederlandse klassiekers te spelen, zoals Leef (André Hazes Jr.) en Bacardi Lemon (Mart Hoogkamer).

- "Ik wou aan het Nederlandse publiek iets zinvol aanreiken," legt hij uit. - Door lokale muziek te integreren, kan ik een diepere band tot stand brengen met de mensen voor wie ik optreed. Dit zijn liedjes die iedereen in Nederland kent en waar iedereen van houdt. Door ze op mijn eigen, unieke wijze te spelen, gaf ik mijn eerbetoon aan de Nederlandse cultuur."

Terwijl het virale succes en het wereldrecord indrukwekkend zijn, reikt Mikko’s verhaal veel verder dan zijn optredens alleen. Zes jaar geleden had Mikko af te rekenen met alcoholisme en was hij dakloos, een persoonlijk evolutieproces dat hij openlijk met zijn fans heeft gedeeld.

- "Mijn verhaal kunnen delen is voor mij echt belangrijk," zegt Mikko. - "Ik worstelde met mijn verslaving, en het heeft veel kracht gevergd om mijn leven een andere wending te geven. Maar ik heb het gedaan, en nu ben ik al zes jaar nuchter. Als mijn verhaal ook maar één iemand ertoe kan aanzetten om hulp te zoeken, dan geeft mij dat het gevoel dat ik iets zinvol heb gedaan."

Wat de toekomst betreft, zit Mikko’s planning boordevol boeiende projecten. Begin 2025 start hij een tour door Nederland waarin zijn unieke muzikale act met komedie en magie wordt gecombineerd.

- "IK kijk echt naar de tour uit," verklaart Mikko. - "Het wordt een mix van alles waar ik van hou: humor, muziek en magie. Ik wil een ervaring tot stand brengen die interactief, leuk en geheel uniek is. Het Nederlandse publiek is zeer meegaand, ik sta te popelen om deze show aan hen voor te stellen."

Maat dat is nog niet alles. Mikko plant ook een show in Las Vegas later in 2025.

- "Optreden in Las Vegas was altijd al een van mijn dromen," onthult hij. - Het is het ultieme entertainment-podium. Ik werk momenteel aan een show waarin mijn act met een aantal nieuwe elementen wordt gecombineerd. Volgens mij zullen de mensen het geweldig vinden. Het wordt een mix van komedie, muziek en magie, iets voor iedereen."

Mikko’s volgende TV-optreden tijdens Holland’s Got Talent is gepland voor 18 oktober 2024, en hij belooft dat er nog grotere verrassingen zullen komen.