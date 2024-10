DALLAS--(BUSINESS WIRE)--szept. 20, 2024--

A Mary Kay Inc., a bőrápolás és kozmetikumok területén világszerte vezető vállalat büszkén jelenti be kirgizisztáni terjeszkedését, ami jelentős mérföldkőnek számít folyamatban lévő nemzetközi növekedési stratégiájában. Ez az izgalmas fejlesztés alátámasztja a Mary Kay elkötelezettségét a nők szerepének erősítése, valamint az innovatív, kiváló minőségű bőrápolási és szépségápolási termékek világszerte történő ellátása mellett.

A szépség- és testápolási termékek piaca nemzetközi szinten erőteljes növekedést mutat: az elmúlt évek során ezekben a kategóriákban az értékesítés volumene csaknem megduplázódott. A szépségápolási piac 2027-re várhatóan eléri az 580 milliárd dollárt, ami az előrejelzések szerint évente 6 százalékos növekedést jelent 1, míg a közvetlen értékesítési piac mérete a becslések szerint 2028-ra eléri majd a 286,7 milliárd dollárt 2 . Ez a fenomenális növekedés annak köszönhető, hogy egyre többen választják a vállalkozói pályát, és keresnek rugalmas és kifizetődő üzleti lehetőségeket. Felismerve ezt a felfelé ívelő tendenciát, a Mary Kay stratégiailag Kirgizisztánba terjeszkedett, hogy kielégítse a prémium szépségápolási termékek és a vállalkozói lehetőségek iránti növekvő keresletet.

„Biztos vagyok benne, hogy a kirgizisztáni terjeszkedésünk számtalan nőt inspirál majd arra, hogy felfedezze a Mary Kay díjnyertes termékeinek átalakító erejét, valamint megerősíti pozíciónkat a világ első számú bőrápolási és dekorkozmetikai márkájaként 3 ” - árulta el Tara Eustace, a Mary Kay európai régiójának elnöke. „Mary Kay Ash gyakran mondogatta, hogy sokkal többet teszünk, mint pusztán kozmetikumokat árulunk – életeket változtatunk meg. Ez a hit áll minden tevékenységünk középpontjában, és izgatottan várom, hogy tanúja legyek annak a hihetetlen hatásnak, amelyet a kirgizisztáni nőkre gyakorolunk majd.”

A Mary Kay Kirgizisztán működését a Mary Kay Kazakhstan almati irodái irányítják, és biztosítják a zökkenőmentes integrációt, valamint az új piac támogatását. Konstantin Kulinitch, a Mary Kay Kazakhstan vezérigazgatója lelkesen számolt be a következőkről: „Izgatottan várjuk, hogy kiterjeszthessük tevékenységünket Kirgizisztánra, ahol hatalmas növekedési potenciált látunk. Almati csapatunk elkötelezett amellett, hogy a lehető legjobb támogatást nyújtsa kirgizisztáni független szépségtanácsadóinknak, segítve őket a sikeres üzletépítésben és álmaik megvalósításában.”

E jelentős terjeszkedés megünneplésére a Mary Kay rendezvénysorozatnak adott otthont Biskekben, Kirgizisztán fővárosában, amelyeken a fogyasztók megismerkedhettek a márka híres bőrápolási és dekorkozmetikai termékeivel, illetve parfümjeivel. Ezek az események arra az egyedülálló üzleti lehetőségre is rávilágítottak, amelyet a Mary Kay kínál, lehetővé téve az egyének számára, hogy saját kezükbe vegyék jövőjük irányítását.

A Mary Kay kirgizisztáni terjeszkedése újabb lépést jelent a vállalat azon küldetésében, hogy világszerte gazdagítsa a nők életét, prémium minőségű szépségápolási termékeket és páratlan üzleti lehetőségeket kínálva.

Ha további információra van szüksége a Mary Kay globális működéséről, vezetéséről, küldetéséről és a nők életének gazdagítása iránti elkötelezettségéről, látogasson el a www.marykayglobal.com weboldalra.

Amit a Mary Kay-ről tudni érdemes

Akkor is. Most is. Mindörökké. Mary Kay Ash, egyikeként azoknak a nőknek, akiknek sikerült áttörni a nők vezető pozíciókba kerülését akadályozó, sokszor "láthatatlan" korlátokat, egyetlen cél teljesítését tűzte ki az általa megálmodott és 1963-ban, Texasban létrehozott szépségápolási cég elé: gazdagítani a nők életét. Ez az álom szolgált alapul annak a globális vállalatnak a felépítéséhez, amely több mint 35 országban több millió független szépségápolási tanácsadó munkatárs közreműködésével értékesíti termékeit. 60 éve a Mary Kay lehetőséget ad a nőknek, hogy képzés, mentorálás, érdekképviselet és innováció révén meghatározhassák saját jövőjüket. A Mary Kay elkötelezett a szépségápolási termékek tudományos alapjait biztosító kutatásokba való befektetés és innovatív bőrápolási és dekorkozmetikai termékek, táplálékkiegészítők, illetve illatszerek előállítása iránt. A Mary Kay hisz abban, hogy bolygónkat meg kell őrizni a jövő generációi számára, védelmezni kell a rákbeteg és a családon belüli erőszakot elszenvedő nőket, valamint arra kell buzdítani a fiatalokat, hogy kövessék álmaikat. További információért látogasson el a marykayglobal.com weboldalra, kövessen minket a Facebook -on, az Instagram -on, a LinkedIn -en, vagy az X -en (korábbi nevén Twitter).