A The LYCRA Company, líder global no desenvolvimento de soluções de fibra e tecnologia duráveis, sustentáveis ​​e inovadoras para as indústrias de vestuário e cuidados pessoais, anunciou a publicação de sua terceira Atualização de Sustentabilidade anual e seu resumo do Scorecard Global de Sustentabilidade para o ano fiscal de 2023. Esses documentos detalham o progresso da empresa em direção ao alcance de suas metas de sustentabilidade para 2030.

A estrutura de sustentabilidade da The LYCRA Company, conhecida como Planet Agenda, abrange todos os aspectos de seus negócios e inclui três pilares: sustentabilidade do produto, excelência em fabricação e responsabilidade corporativa. As metas de sustentabilidade descritas nesses documentos são estruturadas em torno desses pilares e estão alinhadas com cinco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

“Nossa atualização mais recente sobre sustentabilidade demonstra nosso compromisso de longo prazo com um futuro mais sustentável”, disse Steve Stewart, diretor de marca e inovação da The LYCRA Company. “Cumprir nossas ambições de promover mudanças significativas à medida que avançamos em relação às nossas metas para 2030 inspirou o tema deste ano, Transformando Ambição em Impacto ”.

Os destaques da Atualização de Sustentabilidade de 2023 incluem avanços na comercialização da fibra LYCRA ® bioderivada, feita com QIRA ®, a introdução da fibra LYCRA ® compostável industrialmente para o segmento de cuidados pessoais, a ampliação de tecnologias que aumentam a durabilidade do portfólio de fibras LYCRA ® ADAPTIV, e uma redução de 26% nas emissões de Escopo 1 e 2 em comparação ao ano anterior.

Este anúncio segue a recente aprovação pela iniciativa de Metas Baseadas na Ciência (SBTi) das metas de redução de emissões baseadas na ciência de curto prazo da empresa. A The LYCRA Company se comprometeu a reduzir as emissões absolutas de GEE de Escopo 1 e 2 em 50% até 2030, com base no ano de 2021. Além disso, a empresa reduzirá as emissões absolutas de GEE de Escopo 3 em 25% no mesmo eríodo.

Para baixar uma cópia da Atualização de Sustentabilidade de 2023 ou do Scorecard Global de Sustentabilidade, acesse lycra.com/update.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company é uma fornecedora líder global de soluções tecnológicas e de fibras para os setores de vestuário e cuidados pessoais, comprometida em oferecer produtos sustentáveis usando ingredientes reciclados renováveis, pré e pós-consumo que reduzem o desperdício e ajudam a preparar o terreno para a circularidade. Com sede em Wilmington, Delaware, Estados Unidos, é proprietária das marcas LYCRA ®, LYCRA HyFit ®, LYCRA ® T400 ®, COOLMAX ®, THERMOLITE ®, ELASPAN ®, SUPPLEX ® e TACTEL ®. A The LYCRA Company agrega valor aos produtos de seus clientes oferecendo inovações exclusivas que atendem à necessidade do consumidor de conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em lycra.com.