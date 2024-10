NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--sept. 24, 2024--

Amogy, un fournisseur de solutions matures, évolutives et efficaces de conversion de l’ammoniac en énergie, a annoncé aujourd’hui que le premier navire maritime au monde fonctionnant à l’ammoniac, sans émission de carbone, a achevé avec succès son voyage inaugural. Le NH 3 Kraken, un remorqueur construit en 1957, équipé du système de conversion de l’ammoniac en énergie électrique développé par Amogy, a navigué sur un affluent de l’Hudson, au nord de la ville de New York.

Cette démonstration représente une avancée majeure dans la réduction des émissions mondiales de carbone et rapproche le secteur maritime de l’objectif fixé par l’Organisation maritime internationale (OMI) d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050. Elle démontre à la fois la viabilité de la technologie d’Amogy et le potentiel de l’ammoniac en tant que carburant maritime sans carbone.

« Les gouvernements du monde entier, ainsi que des organisations industrielles comme l’OMI, ont en effet fixé des objectifs ambitieux pour réduire les émissions mondiales de carbone. Ces objectifs peuvent sembler intimidants, mais ils sont indispensables – et notre démonstration réussie du premier navire au monde fonctionnant à l’ammoniac sans émission de carbone prouve qu’ils sont réalisables », a déclaré Seonghoon Woo, PDG et cofondateur d’Amogy. « En testant notre technologie en milieu maritime pour la première fois, nous avons acquis des connaissances précieuses qui nous permettront de passer rapidement à la phase de commercialisation et à des applications concrètes. L’opportunité de décarboner l’industrie maritime est à portée de main, et pour Amogy, ce n’est que le début », ajoute-t-il.

Le succès de la navigation du NH 3 Kraken représente la preuve la plus impressionnante à ce jour de la capacité d'Amogy à mettre en œuvre sa technologie, après les démonstrations réussies d’un drone aérien, d’un tracteur agricole commercial et d’un semi-remorque. Amogy mettra à profit les connaissances acquises lors de cette démonstration pour des applications réelles de sa technologie, y compris des projets de rénovation et de construction de nouveaux navires. L’entreprise travaille déjà sur des contrats signés ou en cours de négociation avec des organisations comme Hanwha Ocean, Terox et d’autres.

Le système breveté d’Amogy convertit l’ammoniac en énergie électrique en le séparant en ses éléments de base, l’hydrogène et l’azote, par un processus de « craquage » de l’ammoniac liquide. L’hydrogène est ensuite acheminé vers une pile à combustible, ce qui permet de produire une énergie haute performance sans émission de carbone. Cette technologie offre une solution énergétique durable et propre, adaptée aux secteurs difficiles à décarboner, tels que le transport maritime, ainsi qu’aux applications stationnaires de production d’énergie. Lors de cette démonstration, le NH 3 Kraken a été alimenté en ammoniac vert, produit entièrement à partir d’énergies renouvelables, ce qui a permis de réduire davantage son empreinte carbone.

Le secteur mondial du transport maritime émet près d’un milliard de tonnes de gaz à effet de serre par an, ce qui équivaut aux émissions d’un pays du G7 tel que l’Allemagne ou le Japon. Le succès du voyage du NH 3 Kraken confirme le vaste potentiel de l’ammoniac pour révolutionner l’industrie du transport maritime ainsi que d’autres secteurs de production d’énergie dans le futur.

« L’ammoniac est le deuxième produit chimique le plus fabriqué au monde, avec environ 20 millions de tonnes circulant chaque année à travers 200 ports dans le monde. Fort de cet historique, il est tout à fait envisageable de changer la mentalité de l’industrie et de l’adopter comme carburant, et ce à un rythme accéléré », a ajouté M. Woo.

Amogy prévoit de publier une étude de cas avec des détails techniques supplémentaires dans les mois à venir.

