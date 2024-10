NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--set 24, 2024--

A Amogy, fornecedora de soluções consolidadas, escaláveis e eficientes de amônia para energia, anunciou hoje que a primeira embarcação marítima do mundo livre de carbono e movida a amônia concluiu com sucesso sua viagem inaugural. O NH 3 Kraken, um rebocador originalmente construído em 1957 e adaptado com o sistema de energia elétrica de amônia da Amogy, navegou em um afluente do rio Hudson, a montante da cidade de Nova York.

Essa demonstração é um passo significativo para reduzir as emissões globais de carbono e aproximar o setor marítimo da meta de emissões líquidas zero até 2050 da Organização Marítima Internacional (IMO). Ela comprova a viabilidade da tecnologia da Amogy e o potencial da amônia como combustível marítimo livre de carbono.

“Governos de todas as partes do mundo e organizações da indústria, como a IMO, estabeleceram metas ambiciosas para reduzir as emissões globais de carbono. Essas metas parecem desafiadoras, mas são necessárias – e nossa demonstração bem-sucedida do primeiro navio do mundo movido a amônia, sem emissão de carbono, prova que elas são alcançáveis,” disse Seonghoon Woo, CEO e cofundador da Amogy. “Ao demonstrar nossa tecnologia na água pela primeira vez, adquirimos um conhecimento inestimável que nos ajudará a avançar rapidamente para a comercialização e aplicações no mundo real. A oportunidade de descarbonizar a indústria marítima está ao nosso alcance, e para a Amogy, isso é apenas o começo”.

A navegação bem-sucedida do NH 3 Kraken é a maior e mais significativa aplicação da tecnologia da Amogy até o momento, após demonstrações bem-sucedidas de um drone aéreo, um trator agrícola comercial e um caminhão semirreboque. A Amogy aplicará o conhecimento adquirido com essa demonstração em aplicações reais de sua tecnologia, incluindo projetos de modernização e novas construções. A empresa já está trabalhando em contratos assinados e em andamento com organizações como Hanwha Ocean, Terox e outras.

O sistema patenteado de conversão de amônia em energia elétrica da Amogy divide, ou “craqueia”, a amônia líquida em seus elementos básicos de hidrogênio e nitrogênio. O hidrogênio é então canalizado para uma célula de combustível, gerando energia de alto desempenho com zero emissões de carbono. Essa tecnologia oferece uma solução de energia limpa e sustentável, adaptada para setores difíceis de serem operados, como a navegação marítima, bem como para aplicações estacionárias de geração de energia. Durante essa demonstração, o NH 3 Kraken foi abastecido com amônia verde, produzida inteiramente com energia renovável, reduzindo ainda mais sua pegada de carbono.

O setor de transporte marítimo global emite cerca de 1 bilhão de toneladas de gases de efeito estufa por ano, o equivalente às emissões de um país do G7, como a Alemanha ou o Japão. A viagem bem-sucedida do NH 3 Kraken valida o vasto potencial que a amônia tem para transformar o setor de transporte marítimo e outras fontes de geração de energia no futuro.

“A amônia é o segundo produto químico mais produzido no mundo, com cerca de 20 milhões de toneladas circulando globalmente por meio de 200 portos a cada ano. Com esse histórico, mudar a mentalidade da indústria para usá-la como combustível é totalmente viável e pode ocorrer a um ritmo acelerado”, continuou Woo.

A Amogy planeja lançar um estudo de caso com detalhes técnicos adicionais nos próximos meses.

