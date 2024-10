RIYADH, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--sep. 23, 2024--

Arabia Saudita se ha erigido como el país del G20 de más rápido crecimiento en el último informe del Barómetro OMT del Turismo Mundial, marcando un hito significativo en el rápido ascenso del Reino como destino turístico mundial. El Barómetro destaca un aumento del 73 % en las llegadas de turistas internacionales a Arabia Saudita en los primeros siete meses de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2019, lo que refleja el éxito de la ambiciosa estrategia turística del Reino en el marco de Visión 2030.

The latest UN World Tourism Barometer report highlights a 73% increase in international tourist arrivals to Saudi Arabia in the first seven months of 2024, compared to the same period in 2019, with Saudi Arabia emerging as the fastest growing G20 country (Graphic: AETOSWire)

El Barómetro OMT del Turismo Mundial sirve de referencia mundial para medir los resultados del sector turístico, y su último informe subraya los impresionantes logros de Arabia Saudita tanto en número de visitantes como en impacto económico. El sólido programa de facilitación de visados de Arabia Saudita, incluida la ampliación de su sistema de visado electrónico, atrajo a millones de turistas internacionales, mejorando aún más la conectividad del Reino con el mundo.

La inversión de Arabia Saudita en proyectos transformadores, como el Proyecto del Mar Rojo, NEOM y Diriyah, ha impulsado su crecimiento turístico. El Barómetro OMT del Turismo Mundial subraya el éxito de estos megaproyectos, que están reconfigurando el panorama turístico mundial y consolidando la reputación de Arabia Saudita como destino elegido por los viajeros que buscan experiencias de talla mundial. Visión 2030, el plan de diversificación económica a largo plazo de Arabia Saudita, ha situado el turismo en el centro de su estrategia, con el Reino dando la bienvenida a 109 millones de turistas en 2023, sentando las bases para alcanzar su objetivo a largo plazo de 150 millones de visitantes anuales en 2030. El turismo también representará el 10 % del PIB del Reino, con un millón de nuevos puestos de trabajo creados en el sector, lo que elevará la mano de obra total a 1,6 millones.

El informe de la ONU destaca el papel de Arabia Saudita en el impulso de la recuperación del turismo internacional tras la pandemia a través de la colaboración entre los gobiernos, el sector privado y los inversores mundiales. La atención prestada por el Reino al turismo sostenible, el desarrollo responsable y la conectividad regional ha atraído el reconocimiento de los principales organismos turísticos mundiales, entre ellos la ONU Turismo y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). El liderazgo de Arabia Saudita va más allá de las cifras del turismo, con iniciativas destinadas a promover el crecimiento integrador, la creación de empleo y la protección del medio ambiente.

Con la sostenibilidad a la cabeza de su estrategia turística, Arabia Saudita está dando prioridad al desarrollo responsable, preservando su patrimonio natural y cultural al tiempo que satisface las necesidades de su creciente sector turístico. El Ministerio de Turismo sigue colaborando estrechamente con organizaciones internacionales y partes interesadas para garantizar que el crecimiento del turismo se ajuste a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, fomentando un sector turístico que beneficie tanto a las comunidades locales como a los visitantes. Estas asociaciones, junto con el enfoque del Reino en el turismo sostenible e inclusivo, han reforzado su reputación como un actor clave en el sector turístico mundial.

La historia de éxito de Arabia Saudita es un modelo para otros destinos que buscan impulsar su propio turismo. Las iniciativas del Reino, que comprenden innovación, sostenibilidad y desarrollo de infraestructuras turísticas a gran escala, están demostrando que una combinación de planificación visionaria, inversión estratégica, políticas integradoras y colaboración global puede impulsar el crecimiento incluso en un panorama internacional competitivo.

