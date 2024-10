RIAD, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--set 23, 2024--

A Arábia Saudita emergiu como o país do G20 que mais cresce no último relatório do Barômetro Mundial do Turismo das Nações Unidas (ONU), estabelecendo um marco significativo na rápida ascensão do Reino como um destino de turismo global. O barômetro destaca um aumento de 73% nas chegadas de turistas internacionais à Arábia Saudita nos primeiros sete meses de 2024, quando comparado ao mesmo período de 2019, refletindo o sucesso da ambiciosa estratégia de turismo do Reino no âmbito do plano Visão 2030.

O Barômetro Mundial do Turismo das Nações Unidas serve como uma referência global para avaliar o desempenho do setor de turismo, e o seu relatório mais recente destaca as conquistas impressionantes da Arábia Saudita, tanto em números de visitantes quanto em impacto econômico. O programa consolidado de facilitação de visto da Arábia Saudita, incluindo a expansão de seu plano de visto eletrônico, tem atraído milhões de turistas internacionais, aprimorando ainda mais a conectividade do Reino com o mundo.

O investimento da Arábia Saudita em projetos transformadores, como o Red Sea Project (Projeto Mar Vermelho), NEOM e Diriyah, impulsionou o crescimento do turismo. O Barômetro Mundial do Turismo das Nações Unidas destaca o sucesso destes megaprojetos, que estão reconfigurando o cenário do turismo global e consolidando a reputação da Arábia Saudita como um destino de escolha para viajantes que buscam experiências de classe mundial. O Visão 2030, plano de diversificação econômica de longo prazo da Arábia Saudita, posicionou o turismo no centro da sua estratégia, com o Reino dando as boas-vindas a 109 milhões de turistas em 2023, preparando o terreno para alcançar sua meta de longo prazo de 150 milhões de visitantes anuais até 2030. O turismo também representará 10% do PIB do Reino, com um milhão de novos empregos criados no setor, elevando a força de trabalho total para 1,6 milhão.

O relatório da ONU destaca o papel da Arábia Saudita na promoção da recuperação do turismo internacional após a pandemia por meio da colaboração entre governos, o setor privado e investidores globais. O foco do Reino no turismo sustentável, desenvolvimento responsável e conectividade regional atraiu o reconhecimento dos principais órgãos de turismo global, incluindo a ONU Turismo e o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC). A liderança da Arábia Saudita vai além do número de turistas, com iniciativas destinadas a promover o crescimento inclusivo, a criação de empregos e a gestão ambiental.

Com a sustentabilidade em primeiro plano de sua estratégia de turismo, a Arábia Saudita está priorizando o desenvolvimento responsável, que preserva o seu patrimônio natural e cultural, ao mesmo tempo que atende às necessidades do seu crescente setor de turismo. O Ministério do Turismo continua a trabalhar em estreita colaboração com organizações internacionais e partes interessadas para garantir que o crescimento do turismo esteja alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, promovendo uma indústria do turismo que beneficie tanto as comunidades locais como os visitantes. Estas parcerias, assim como o foco do Reino no turismo sustentável e inclusivo, reforçaram a sua reputação como um importante player do setor de turismo global.

A história de sucesso da Arábia Saudita é um modelo para outros destinos que buscam promover seu próprio turismo. As iniciativas do Reino, que consistem em inovação, sustentabilidade e desenvolvimento de infraestrutura turística em larga escala, parecem comprovar que uma combinação de planejamento visionário, investimento estratégico, políticas inclusivas e colaboração global podem impulsionar o crescimento, mesmo em um cenário internacional competitivo.

Sobre o Ministério do Turismo Saudita (MT)

Fundado no ano 2000, o MT (Ministério do Turismo) dedica-se a defender o crescimento a longo prazo no setor de turismo do Reino. Sua principal ambição é concretizar a visão do Reino em relação ao turismo com a criação de oportunidades e plataformas que enriqueçam a experiência turística e promovam o desenvolvimento do capital humano nacional. Ao colaborar com entidades governamentais, participantes da indústria e de setores públicos e privados, o MT se esforça para promover o crescimento sustentável do turismo, possibilitado por políticas inovadoras, investimentos direcionados e iniciativas de desenvolvimento de talentos. A estratégia do MT está profundamente enraizada na autenticidade árabe, baseada em dados e sistemas de entrega integrados. Em sua essência, a missão do Ministério do Turismo é abrir as portas da Arábia Saudita para o mundo, tornando-a um centro para as histórias de turismo inesquecíveis que se tornam realidade diariamente.