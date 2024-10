OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--sept. 24, 2024--

BioTalent Canada est heureuse de dévoiler les noms des premiers gagnants de la Bourse I.D.É.A.L. 2024 (inclusion, diversité, équité, accessibilité et leadership) pour le secteur canadien des biosciences. Il s’agit d’Obiajulu Udemgba, de Saskatoon (Saskatchewan), et de Carter Yott, de Niagara Falls (Ontario). La Bourse I.D.É.A.L. vise à promouvoir la diversité dans la bioéconomie en soutenant des personnes issues de groupes en quête d’équité qui en sont à leur première année d’études postsecondaires en sciences, en technologie, en ingénierie ou en mathématiques (STIM). Chacun des gagnants reçoit 10 000 $ pour l’aider dans ses études.

« La Bourse I.D.É.A.L. témoigne de l’investissement de BioTalent Canada dans la promotion de l’inclusion et de la diversité dans les domaines liés aux STIM au Canada, a déclaré Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. En venant en aide à ces personnes exceptionnelles, nous investissons non seulement dans leur avenir, mais aussi dans les répercussions que leur carrière aura à une plus vaste échelle dans un secteur en manque important de représentation de diversité. Nous invitons les autres leaders canadiens des biosciences à promouvoir les principes d’IDÉAL dans toutes leurs initiatives. »

Carter Yott, qui entame ses études en génie à l’Université McMaster, et Obiajulu Udemgba, qui se lance en architecture à l’Université de Toronto, ont été choisis pour leur détermination impressionnante, leur ambition et leur engagement indéfectible envers les principes d’IDÉAL et leurs objectifs universitaires et professionnels. Ces deux talents ont surmonté des défis importants et démontré un solide engagement envers la promotion de ces valeurs dans leurs projets universitaires et professionnels.

« Je suis profondément honoré de recevoir la Bourse I.D.É.A.L. MC, a déclaré Carter Yott. Elle m’aidera non seulement à poursuivre ma passion pour le génie, mais renforce également ma détermination à défendre l’inclusion et l’équité dans mon domaine. »

Pour Obiajulu Udemgba, « L’obtention de cette bourse témoigne de ma persévérance et de mon travail acharné dans mes études et mon engagement communautaire. J’ai hâte de contribuer à l’architecture en mettant l’accent sur l’accessibilité et la diversité dans les perspectives. »

Pour cette première édition de la Bourse I.D.É.A.L., BioTalent Canada a accordé la priorité aux deux groupes en quête d’équité qui sont les moins bien représentés dans la bioéconomie : les Autochtones et les personnes handicapées. Ces deux groupes représentent seulement 1 % de la main-d’œuvre du secteur, environ.

« Le lancement de la Bourse I.D.É.A.L. constitue un jalon important dans la promotion de l’inclusion et de la diversité en STIM au Canada, a ajouté M. Henderson. Cette initiative transcende le simple soutien à des personnes méritantes : c’est un investissement dans leur avenir et dans un secteur où la diversité a toujours été ardue. En offrant du soutien à ces futurs leaders, nous remodelons les STIM et les propulsons vers de nouveaux standards d’inclusion et de diversité en matière de représentation et d’innovation. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Bourse I.D.É.A.L. et les critères d’admissibilité pour l’an prochain, allez à biotalent.ca/BourseIDEAL.

Robert Henderson demeure à votre disposition pour fournir de plus amples renseignements.

À propos de la Bourse I.D.É.A.L.

La Bourse I.D.É.A.L. vise à promouvoir le leadership en matière d’inclusion, de diversité, d’équité et d’accessibilité (IDÉAL) dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). Conçu pour aider et inciter des talents issus de groupes en quête d’équité à entreprendre des études en STIM, ce programme cherche non seulement à promouvoir la diversité dans la bioéconomie canadienne, mais également à stimuler les inscriptions aux programmes STIM à l’échelle nationale. Grâce à un soutien ciblé et à un engagement à favoriser une culture d’inclusion et d’innovation, la Bourse I.D.É.A.L. promet d’autonomiser et d’aider des personnes issues de groupes divers, faisant ainsi progresser l’avenir de la biotechnologie au Canada.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l’industrie. BioTalent Canada s’efforce de catalyser l’intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l’emploi et les employeurs et d’assurer l’agilité, la résilience et la durabilité de l’un des secteurs les plus vitaux du Canada.