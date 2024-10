MIAMI--(BUSINESS WIRE)--set 18, 2024--

A Interval International, empresa líder em intercambios de ferias, deu as boas-vindas a seis luxuosos resorts all-inclusive do portfólio Blue Diamond Resorts à sua rede global de intercâmbio. Com localizações requintadas à beira-mar no México e na República Dominicana, os afiliados à Interval International agora têm acesso a essas propriedades exclusivas. Os resorts incluem o Royalton CHIC Cancun, o Royalton Splash Riviera Cancun, o Royalton Riviera Cancun, o Royalton CHIC Punta Cana, o Royalton Bavaro e o Planet Hollywood Cancun.

O luxuoso Royalton Splash Riviera Cancun, uma propriedade da Blue Diamond Resorts, é um dos principais resorts all-inclusive de Cancun. (Foto: Business Wire)

Como parte dessa nova parceria, os afiliados ao Prime Travelers Club by BDR nesses seis resorts se unirão à Interval International e terão acesso a uma variedade de benefícios de viagem e lazer, incluindo a possibilidade de intercambiar pontos de férias por estadas em resorts da rede de mais de 3.200 propriedades afiliadas à Interval em todo o mundo.

“Nosso relacionamento de longa data e a confiança que construímos com a liderança da Blue Diamond Resorts foram catalisadores para a concretização deste negócio”, disse Marcos Agostini, vice-presidente executivo e diretor administrativo da Interval International. “Ao longo dos anos, temos trabalhado em estreita colaboração com essa equipe fantástica e agora estamos ansiosos para trabalhar junto a eles, impulsionar seus negócios e fornecer aos seus afiliados um conjunto completo de produtos e serviços excepcionais por meio das ofertas da Interval.”

“Esta empolgante afiliação com a Interval International aumenta ainda mais o valor que oferecemos aos nossos afiliados do Prime Travelers Club. Ao unirmos forças, estamos proporcionando aos nossos hóspedes acesso inigualável a um mundo de oportunidades de viagem, garantindo que suas experiências em nossos luxuosos resorts vão muito além da praia”, disse Rinaldo Fernandez, diretor administrativo do Prime Travelers Club by BDR.

Com esse acordo, os afiliados ao Prime Travelers Club serão inscritos como afiliados Interval Gold ® ou Interval Platinum ®, o que lhes dará acesso a muitas oportunidades flexíveis de intercâmbio e a benefícios e serviços de lazer e estilo de vida. Como afiliados à Interval, os viajantes têm acesso a uma ampla gama de benefícios e ferramentas para ajudar a criar experiências de férias inesquecíveis, incluindo reservas de hotéis e aluguel de carros com descontos, tarifas especiais em cruzeiros e acesso a mais de 300 mil excursões e outras atividades correlatas em todo o mundo. Esses serviços, além da sua rede de intercâmbio de propriedade de férias composta por marcas famosas de hospitalidade e resorts independentes exclusivos, como esses novos resorts com tudo incluído da Blue Diamond Resorts, ajudam os clientes da Interval a viajar com mais frequência e para mais destinos do que jamais imaginaram ser possível. Para obter mais inspiração para viagens, visite a publicação digital da Interval, onde os leitores podem explorar uma infinidade de ideias de férias, repletas de lugares para relaxar, apreciar, saborear, fazer compras e criar memórias eternas.

Sobre o Blue Diamond Resorts

Desde seu início no setor de hospitalidade em 2011, o Blue Diamond Resorts cresceu rapidamente e se tornou o conglomerado de resorts mais dinâmico e em rápida expansão do Caribe. Oferecendo viagens sensacionais, feitas sob medida para viajantes de todas as idades, o Blue Diamond Resorts tem uma presença marcante em destinos muito procurados no México e no Caribe. Esses destinos incluem a República Dominicana, a Jamaica, bem como as paisagens cativantes da Costa Rica e as ilhas paradisíacas de Santa Lúcia, Antígua e Granada. Com um portfólio diversificado que abrange mais de 60 propriedades distintas e um total impressionante de 18 mil quartos luxuosos para hóspedes, o Blue Diamond Resorts é especializado em proporcionar experiências de férias inigualáveis. Para obter mais informações, acesse www.bluediamondresorts.com.