Boomi annonce les lauréats du 2024 EMEA Partner Award

Boomi™, le leader de l’intégration intelligente et de l’automatisation, a annoncé aujourd’hui les lauréats de ses 2024 EMEA Partner Awards, récompensés lors du 2024 EMEA Boomi Partner Summit qui s’est tenu à Barcelone, en Espagne. Ces prix récompensent les partenaires innovants qui exploitent avec succès leur relation avec Boomi pour accélérer les résultats commerciaux des clients.

Les lauréats ont été sélectionnés en fonction de la manière dont ils ont exploité toutes les capacités de la Boomi Enterprise Platform pour permettre des avancées innovantes, relever des défis complexes pour les clients, ou créer un impact environnemental ou social positif.

« En tant que pionniers de l’innovation informatique et numérique, nous reconnaissons et remercions nos partenaires estimés pour leurs contributions significatives aux accomplissements de nos clients communs », déclare Dan McAllister, vice-président principal des alliances mondiales et des canaux de Boomi. « Leur dévouement et leurs efforts sont essentiels à l’optimisation de l’efficacité opérationnelle et à l’utilisation de l’automatisation pour relever les défis en constante évolution du monde des affaires moderne. Ces prix sont l’occasion de célébrer la gratitude de Boomi envers nos précieux partenaires, et nous nous réjouissons de poursuivre notre succès avec eux au cours de l’année à venir. »

Les lauréats de cette année, par catégorie, incluent :

Partenaire EMEA de l’année : Cognizant

Partenaire de l’année pour les intégrateurs de systèmes (SI) EMEA : VISEO Infosys Easy Data Integration



Boomi propose des solutions d’intégration et d’automatisation intelligentes de bout en bout qui permettent aux organisations numériques modernes d’accélérer leurs résultats commerciaux. L’entreprise compte plus de 20 000 clients, une communauté d’utilisateurs croissante de plus de 250 000 membres et un réseau mondial d’environ 800 partenaires. Boomi a été nommée dans la liste 2024 Inc. 5000 des entreprises privées à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord et a été reconnue par CRN comme entreprise Cloud 100 et gagnant du 5-star Partner Program.

