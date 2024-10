SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--set 26, 2024--

Canva, a única plataforma de comunicação visual completa do mundo, revelou hoje atualizações para sua crescente comunidade de desenvolvedores do Canva, como parte de sua visão de construir a plataforma de design mais plugável do mundo.

Na segunda conferência anual Canva Extend da empresa, em São Francisco, o Canva apresentou várias novas APIs, monetização por meio de um programa de aplicativos premium e ferramentas adicionais para ajudar os desenvolvedores a expandir seus negócios.

Em um ano, a comunidade de desenvolvedores do Canva se expandiu para incluir membros de 122 países, contribuindo para um mercado de 300 aplicativos e aumentando. Esses aplicativos foram usados 1 bilhão de vezes desde o início do Programa para Desenvolvedores do Canva, em junho de 2023. A criação na plataforma do Canva oferece aos desenvolvedores uma maneira simples de colocar seu aplicativo nas mãos dos 190 milhões de usuários ativos mensais do Canva, que, por sua vez, se beneficiam do acesso a novas tecnologias para atingir seus objetivos.

“Nossa visão é criar a plataforma de trabalho mais interoperável por meio de aplicativos e integrações, oferecendo uma experiência gratificante para os desenvolvedores que os constroem”, disse Anwar Haneef, gerente-geral e dirigente de Ecossistema do Canva. “Em parceria com desenvolvedores de todo o mundo, introduzimos centenas de capacidades de IA e design e estamos escalando o Canva mais rápido do que nunca. Estamos incrivelmente empolgados em continuar crescendo juntos nos próximos anos”.

O Canva agrega valor e oportunidades de crescimento para desenvolvedores de aplicativos

Usuários de uma infinidade de profissões e organizações já estão adotando aplicativos no Canva para acelerar a criação de conteúdo, aprimorar sua edição e encontrar novas inspirações.

As atualizações de hoje expandem o que pode ser criado no Canva e tornam os aplicativos mais fáceis de serem descobertos pelos usuários:

Monetização - Com o Programa de Aplicativos Premium, os desenvolvedores qualificados podem incluir recursos premium em seus aplicativos e serem pagos por esses recursos com base no engajamento.

Serviços de tradução - O Canva traduzirá o conteúdo do aplicativo para ajudar os desenvolvedores a envolver sua base global de usuários, gratuitamente.

Descoberta mais fácil de aplicativos - Os aplicativos agora serão exibidos junto com as ferramentas de edição do Canva na guia Texto da plataforma, na guia Elementos, no Editor de Fotos, dentro do Canva Docs e muito mais. Isso torna mais fácil para os usuários encontrarem os aplicativos mais relevantes para seu trabalho.

Novas APIs de aplicativos - O Canva está expandindo seu Canva Apps SDK com um novo conjunto de recursos: API de consulta de conteúdo - Permite que os aplicativos leiam e atualizem o texto, abrindo possibilidades para aplicativos de tradução, assistentes de IA de documentos, assistentes de escrita e muito mais. API de edição de design (beta) - Facilita a automação de design e layout, por exemplo, para um aplicativo que adiciona ou modifica elementos em um design simples com base em prompts. API de tabelas - Permite que os aplicativos adicionem tabelas com conteúdo aos designs. API de autenticação - Simplifica a autenticação para aplicativos, facilitando a implementação do protocolo OAuth padrão do setor.



Além das APIs e das oportunidades de monetização, os desenvolvedores do Canva têm acesso a recursos que vão desde o design de aplicativos até a assistência para entrar no mercado.

“Com tantos profissionais de marketing usando o Canva para criar ativos de mídia orgânica e paga para a Meta, queríamos criar um aplicativo que facilitasse a aplicação das melhores práticas criativas da Meta. Trabalhamos em estreita colaboração com o Canva no design, desenvolvimento e esforços de entrada no mercado para o aplicativo Meta Design Check, que realmente simplifica o processo criativo para nossos usuários”, disse Cecilia LV, dirigente de Parcerias Estratégicas da Meta.

Um ecossistema de IA em expansão

Após a aquisição da Leonardo.Ai pela Canva em julho, a empresa também anunciou que os desenvolvedores podem solicitar acesso às APIs da Leonardo e receber créditos iniciais para construir seus aplicativos.

Aplicativos e integrações tornaram-se centrais para a estratégia de IA do Canva, e mais da metade do que está disponível no Marketplace de Apps do Canva é impulsionado por IA. Desenvolvedores de IA estão encontrando um público engajado na plataforma. Por exemplo, no primeiro mês no Canva, a DeepReel aumentou em mais de 10 vezes o número de novos cadastros de usuários, e a Krikey 3D AI Animation viu um aumento de 23 vezes no tráfego do site no dia seguinte ao lançamento de seu aplicativo no Canva.

O APIs Connect e as novas integrações com o Salesforce mostram o poder de um fluxo de trabalho plugável

Desde o seu lançamento em junho deste ano, as organizações têm aproveitado o APIs Connect do Canva para incorporar o Canva em seus fluxos de trabalho ou produtos, com mais de 300 integrações de API Connect em desenvolvimento ativo.

Na semana passada, o Canva introduziu o Canva for Salesforce, um conjunto de integrações alimentadas pelo APIs Connect que transformam conjuntos de dados personalizados em ativos que deixam uma impressão duradoura.