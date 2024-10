Les équipes de vente peuvent remplir des modèles Canva personnalisés avec des informations sur les opportunités ou les comptes provenant de Salesforce en un seul clic, et générer des graphiques à l'aide des données saisies dans Salesforce. En automatisant la création de présentations personnalisées et d'argumentaires, les équipes de vente pourront mieux se pencher sur la stratégie et les affaires à conclure.

Salesforce est l'une des nombreuses plateformes de travail qui reposent sur Canva, rejoignant ainsi les applications d'Amazon Ads, de Meta et de Google Ads. Les API Connect font également le lien entre Canva et les plateformes d'intégration dans le nuage (iPaaS) telles que Workato, Zapier et Make.

Les initiatives des développeurs soutiennent la croissance des entreprises de Canva

Les annonces d'aujourd'hui font suite au lancement de Canva Enterprise en mai 2024, qui permet aux organisations de mieux contrôler la façon dont leurs équipes utilisent Canva. L'ajout de nouvelles API et de ressources pour les développeurs permet aux équipes d'accéder plus facilement aux données fondamentales et d'utiliser Canva avec d'autres outils essentiels sur le lieu de travail. Canva est aujourd'hui utilisé par 95 % des entreprises du Fortune 500, et a dépassé les 190 millions d'utilisateurs et les 2,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires.

À propos de Canva

Lancée en 2013, est une plateforme en ligne gratuite de communication visuelle et de collaboration dont la mission est de permettre à chacun de créer. Avec une interface utilisateur simple qui utilise le glisser-déposer et une vaste gamme de modèles allant des présentations aux vidéos en passant par les documents, les sites Internet, les infographies pour les réseaux sociaux, les affiches, les vêtements et les vidéos, ainsi qu’une immense bibliothèque de polices, de photos, d’illustrations, de séquences vidéo et de clips audio, n’importe qui peut prendre une idée et en faire quelque chose de beau.

Salesforce et d’autres sont parmi les marques de commerce de Salesforce, inc.

Ressources téléchargeables

Ici

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20240925669084/fr/

oliviajohnson@canva.com

KEYWORD: CALIFORNIA UNITED STATES NORTH AMERICA

INDUSTRY KEYWORD: APPS/APPLICATIONS TECHNOLOGY MOBILE/WIRELESS AUDIO/VIDEO SOFTWARE NETWORKS INTERNET DATA MANAGEMENT ARTIFICIAL INTELLIGENCE

SOURCE: Canva

Copyright Business Wire 2024.

PUB: 09/25/2024 08:54 PM/DISC: 09/25/2024 08:54 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20240925669084/fr