CleanNA presenta CleanNGS Dx con marchio CE-IVD

CleanNA, produttore olandese di kit e sistemi di estrazione di acidi nucleici basati su microsfere magnetiche, ha lanciato una versione con marcatura CE-IVD del suo prodotto di punta, CleanNGS. Il reagente monocomponente CleanNGS Dx è particolarmente indicato per la purificazione degli acidi nucleici (librerie) e la selezione in base alle dimensioni (bilaterale) in preparazione alle applicazioni di sequenziamento di nuova generazione (NGS) in ambito diagnostico clinico.

Il sequenziamento di nuova generazione si sta rapidamente diffondendo nella diagnostica clinica grazie ai suoi progressi e alla riduzione dei costi. Questa potente tecnologia viene utilizzata per applicazioni quali l'identificazione di disturbi genetici, il rilevamento di mutazioni tumorali e la localizzazione di malattie infettive. Prima che la tecnica NGS possa essere eseguita con successo, la selezione delle dimensioni degli acidi nucleici e i processi di purificazione sono essenziali per garantire la qualità e l'accuratezza dei risultati del sequenziamento.

Nel corso degli anni, CleanNGS ha dimostrato la sua affidabilità nella selezione in base alle dimensioni e la purificazione degli acidi nucleici. Il nuovissimo CleanNGS Dx combina tutta l'esperienza di CleanNGS con il marchio CE-IVD, rendendolo perfettamente adatto all'uso in applicazioni NGS in flussi di lavoro diagnostici. Le norme sulla diagnostica in vitro dell'Unione europea hanno come obiettivo garantire che i prodotti siano sicuri, efficaci e affidabili e si applicano a tutti i dispositivi medici diagnostici in vitro presenti sul mercato dell'UE.

“Il marchio CE-IVD di CleanNGS non solo assicura la conformità alle normative europee e l'accesso al mercato ma, soprattutto, garantisce la sicurezza, l'efficacia e la qualità del prodotto. Questi fattori sono fondamentali per una diagnostica molecolare umana affidabile”.

- Glenn Nohar, CEO di CleanNA

CleanNGS Dx è il terzo prodotto con marchio CE-IVD lanciato da CleanNA nel corso di un anno, dopo il Clean Cell Free DNA Kit (CE-IVD) e il Clean Quick Viral DNA/RNA (CE-IVD). L'azienda olandese sta ampliando costantemente il proprio portfolio di prodotti per la diagnostica in vitro.

Informazioni su CleanNA:

CleanNA è un produttore olandese di kit e sistemi per l'estrazione di acidi nucleici basati sul semplice principio del legame-lavaggio-eluizione con microsfere magnetiche. Il suo sistema di gestione della qualità è certificato EN-ISO 13485 da Bureau Veritas. Il portafoglio prodotti dell'azienda comprende kit di estrazione di acidi nucleici da campioni clinici per la ricerca e la diagnostica e per la pulizia dei campioni durante le procedure di PCR o di NGS. Grazie all'uso di microsfere magnetiche, i prodotti sono ideali per l'uso in procedure di estrazione automatizzate.