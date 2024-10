CleanNA présente CleanNGS Dx, une solution conforme à la norme CE-IVD

WADDINXVEEN, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--sept. 25, 2024--

CleanNA, l’un des principaux fabricants néerlandais de kits et de systèmes d’extraction d’acides nucléiques à base de billes magnétiques, a lancé une version conforme à la directive CE-IVD de son produit phare, CleanNGS. Le réactif à composant unique CleanNGS Dx est idéal pour le nettoyage des acides nucléiques (librairies) et la sélection de la taille (double face), en préparation des applications de séquençage de nouvelle génération (SNG) dans le cadre du diagnostic clinique.

Le séquençage de nouvelle génération est en train de s'imposer dans les diagnostics cliniques, grâce à ses avancées technologiques et à la baisse de ses coûts. Cette technologie puissante est utilisée dans des applications comme l’identification de troubles génétiques, la détection de mutations cancéreuses et le suivi des maladies infectieuses. Cependant, pour réaliser un SNG avec succès, il est essentiel de sélectionner correctement la taille des acides nucléiques et de purifier les échantillons afin de garantir la qualité et la précision des résultats du séquençage.

Au fil des ans, CleanNGS s’est imposé comme un produit fiable pour la sélection de la taille et le nettoyage des acides nucléiques. La toute nouvelle version de CleanNGS Dx allie l’expertise de CleanNGS à la certification CE-IVD, ce qui le rend parfaitement adapté aux applications SNG dans les flux de travail diagnostiques. Le règlement de l’Union européenne sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro vise à garantir la sécurité, l’efficacité et la fiabilité des produits, et s’applique à tous les dispositifs de diagnostic in vitro commercialisés sur le marché européen.

La certification CE-IVD de CleanNGS ne se limite pas à la conformité aux réglementations européennes et à l’accès au marché ; elle garantit avant tout la sécurité, l’efficacité et la qualité du produit, des éléments essentiels pour garantir un diagnostic moléculaire humain fiable.

- Glenn Nohar, PDG de CleanNA

CleanNGS Dx est le troisième produit de CleanNA conforme à la norme CE-IVD lancé en moins d’un an, après le kit d’ADN libre circulant (CE-IVD) et le kit d’extraction rapide d’ADN/ARN viral (CE-IVD). La société néerlandaise élargit régulièrement son portefeuille de produits dédiés au diagnostic in vitro.

À propos de CleanNA :

CleanNA est un fabricant néerlandais de kits d’extraction d’acides nucléiques basés sur le principe simple de liaison-lavage-élution, utilisant des billes magnétiques. Son système de gestion de la qualité est certifié EN-ISO 13485 par le Bureau Veritas. Le portefeuille de produits de l’entreprise inclut des kits d’extraction d’acides nucléiques à partir d’échantillons cliniques, destinés à la recherche et au diagnostic, ainsi qu’au nettoyage des échantillons lors des procédures de PCR ou de séquençage de nouvelle génération. Grâce à l’utilisation de billes magnétiques, ces produits sont parfaitement adaptés aux procédures d’extraction automatisées.