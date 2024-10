AUSTIN, Texas & OSLO, Norvège & CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--sept. 25, 2024--

Cognite, un chef de file mondial des logiciels industriels, et NOVA Chemicals Corporation (« NOVA Chemicals »), l’un des principaux producteurs nord-américains de polyéthylène, annonce le lancement d’une initiative de connectivité des données de fabrication multisites afin d’accélérer et de mettre à l'échelle des solutions de transformation numérique au sein de l’organisation de NOVA Chemicals.

NOVA Chemicals tirera parti de la plateforme de DataOps industriel de Cognite, Cognite Data Fusion®, pour consolider les données de plusieurs systèmes sources, tels que SAP, Hexagon et Aspen IP21, en un graphique de connaissances industrielles en temps réel. Cette représentation numérique ouverte, flexible et évolutive des opérations de NOVA Chemicals permettrait un flux de données fluide des systèmes sources aux solutions technologiques d'entreprise, améliorant l'accès et la confiance dans leurs données et réduisant le temps consacré à la découverte des données.

« Chez NOVA, nous gérons les informations sur les actifs dans plusieurs systèmes indépendants, ce qui peut rendre le processus, extrêmement complexe et chronophage, de transmission des bonnes informations aux bonnes personnes », déclare David Lyford, responsable de l'excellence opérationnelle chez NOVA Chemicals. « La plateforme de données Cognite nous permet de visualiser et d’utiliser nos données industrielles cloisonnées de manière contextualisée. Cela améliore l'accès en temps opportun à l'information essentielle, renforce nos opérations de base et approfondit notre compréhension de nos processus. En tant qu'élément clé de notre stratégie de transformation numérique, une plateforme de contextualisation d'entreprise nous permet d'améliorer la prise de décision et d'obtenir un avantage commercial concurrentiel. »

NOVA Chemicals vise à être l'un des principaux producteurs de polyéthylène en Amérique du Nord en fournissant des solutions innovantes qui contribuent à rendre la vie quotidienne plus saine et plus sûre. Pour cela, NOVA Chemicals développera ses initiatives de connectivité des données de fabrication sur 11 actifs de fabrication, en s'attaquant aux défis commerciaux critiques qui créeront une valeur récurrente nette au sein de l'organisation manufacturière, tels que :

Amélioration de l'accès aux données sur le terrain et pour les experts en opérations, réduisant le temps consacré à la découverte des données

Gains d'efficacité dans la planification de l'isolement, la planification de la maintenance pour les opérations de routine et d'exécution, le dépannage et le soutien opérationnel

Amélioration des connaissances sur l'équipement pour prévenir les défaillances et réduire les coûts tout en améliorant la sécurité, la cohérence des processus et en responsabilisant les travailleurs de première ligne

Amélioration de l'évolutivité des solutions technologiques d'entreprise qui aident à maintenir la compétitivité en réduisant les coûts d'exploitation grâce à une efficacité accrue et à l'accélération des initiatives de durabilité

À propos de Cognite

Cognite met l'IA générative au service de l'industrie. Les entreprises leaders dans les domaines de l'énergie, de la fabrication, de l'électricité et des énergies renouvelables choisissent Cognite pour fournir des données sécurisées, fiables et en temps réel afin de convertir leurs opérations lourdes en actifs, et garantir ainsi une meilleure sécurité, durabilité et rentabilité. Cognite fournit une plateforme conviviale, sécurisée et évolutive qui permet à tous les décideurs, qu'ils soient sur le terrain ou dans les centres de téléopérations, d'accéder et de comprendre des données industrielles complexes, de collaborer en temps réel et de construire un meilleur avenir. Rendez-vous à l'adresse suivante www.cognite.ai et suivez-nous sur LinkedIn et X.

À propos de NOVA Chemicals Corporation

Chez NOVA Chemicals, notre mission est de remodeler les plastiques pour un monde meilleur en fournissant des solutions innovantes qui rendent la vie quotidienne plus saine, plus sûre et plus efficace. S'appuyant sur une R&D d'exception, notre portefeuille diversifié permet à nos clients et à leurs marques de créer des produits et des emballages monomatériaux adaptés aux applications circulaires, y compris les emballages alimentaires, les sacs résistants, les films d'hygiène, les emballages rétractables et extensibles, les emballages de protection du commerce électronique, les sacs et emballages ménagers, les sacs poubelles et les doublures. Nos employés travaillent jour après jour pour s'assurer que les décisions et les actions sont prises dans le cadre de notre engagement envers Responsible Care®, en développant des solutions innovantes qui permettent l'économie circulaire tout en étant un protecteur responsable de l'environnement.

NOVA Chemicals, dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta, au Canada, compte 2 600 employés dans le monde entier et est détenue en exclusivité par Mubadala Investment Company de l'Émirat d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.