Copeland, un fournisseur mondial de solutions climatiques durables et leader dans les secteurs du CVC, de la réfrigération et de la compression industrielle, a annoncé la nomination de Jagadish Keswani au poste de président de sa nouvelle unité commerciale régionale couvrant l’Inde, le Moyen-Orient et l’Afrique. Copeland est une société autonome, détenue par Blackstone, le plus grand gestionnaire d’actifs alternatifs au monde, via son Capital Partners Fund XIII.

Jagadish Keswani, president, India, Middle East and Africa for Copeland (Photo: Business Wire)

« Jagadish est un atout précieux pour l’équipe de direction de Copeland, apportant une vaste expérience dans cette région à forte croissance. Son expertise, son dynamisme et son adéquation avec la culture que nous instaurons chez Copeland lui permettront d’avoir un impact immédiat sur le développement et l’exécution de stratégies visant à renforcer la visibilité et la croissance de Copeland dans cette région clé », a déclaré Ross B. Shuster, président-directeur général de Copeland.

Jagadish apporte une vaste expérience régionale dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et des systèmes de contrôle. Il nous rejoint après avoir travaillé chez Johnson Controls, où il était basé à Djeddah, en Arabie saoudite, en tant que responsable régional. Avant Johnson Controls, Jagadish a occupé des postes de direction chez Ingersoll Rand et Blue Star Limited.

« Je suis ravi de rejoindre Copeland, une entreprise fermement engagée dans l’accélération de la croissance en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique, tout en consolidant son rôle de leader indépendant dans les solutions industrielles et les secteurs du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération », a déclaré M. Keswani. « Copeland est idéalement positionné pour relever certains des défis climatiques les plus complexes au monde, en soutenant la transition énergétique, en accélérant l’adoption de réfrigérants naturels à faible potentiel de réchauffement global, et en assurant la protection des denrées périssables et des médicaments essentiels grâce à la chaîne du froid », ajoute-t-il.

À propos de Copeland

Copeland est un leader mondial dans les solutions durables pour le chauffage, la climatisation, la réfrigération et les applications industrielles. Nous aidons nos clients, qu’ils soient commerciaux, industriels, résidentiels ou spécialisés dans la réfrigération, à réduire leurs émissions de carbone et à améliorer leur efficacité énergétique. Nous nous attaquons à des défis majeurs tels que le changement climatique, la croissance démographique, la demande croissante en électricité et les chaînes d’approvisionnement complexes, grâce à des innovations qui favorisent la transition énergétique, accélèrent l’adoption de réfrigérants naturels et à faible potentiel de réchauffement global (PRG), tout en protégeant les biens les plus précieux du monde grâce à une chaîne du froid efficace et durable. Avec plus de 18 000 employés présents dans 50 pays, notre envergure mondiale nous permet de servir nos clients partout dans le monde, en répondant aux défis avec rapidité et ampleur. Nos marques leaders et notre portefeuille diversifié s’appuient sur des innovations et des technologies éprouvées dans plus de 200 millions d’installations à travers le globe. Ensemble, nous créons des solutions durables qui améliorent les conditions de vie et protègent la planète, aujourd’hui et pour les générations futures. Pour plus d’informations, rendez-vous sur copeland.com.