TORONTO--(BUSINESS WIRE)--sept. 25, 2024--

Cyclic Materials, la société de recyclage avancée qui crée une chaîne d'approvisionnement circulaire pour les terres rares et d'autres matériaux critiques, annonce aujourd'hui avoir clôturé un cycle de financement de série B sursouscrit de 53 millions USD.

Cyclic Materials' agnostic technologies enable rare earth magnets recycling out of end-of-life products such as wind turbines, EVs, MRIs or e-waste. This image shows industrial waste from an MRI machine. (Photo: Business Wire)

Le cycle de financement a été mené par ArcTern Ventures et soutenu par le Climate Tech Fund de BDC Capital, Hitachi Ventures, Zero Infinity Partners, Climate Investment et le Climate Innovation Fund de Microsoft. Les investisseurs existants Fifth Wall, BMW i Ventures, Energy Impact Partners et Planetary Technologies ont également participé au financement.

Ce financement porte le total des fonds propres de la société levés à plus de 83 millions USD et permettra à Cyclic Materials d’accélérer sa croissance internationale. Cyclic Materials déploiera ce capital pour construire une infrastructure de recyclage des terres rares aux États-Unis et en Europe, et développera son équipe pour soutenir ses opérations de classe mondiale.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de nouer des partenariats avec les plus grandes infrastructures axées sur la durabilité au monde et avec des investisseurs privés afin d’accroître l’impact de notre technologie », déclare Ahmad Ghahreman, directeur général et cofondateur de Cyclic Materials. « Ce financement souligne la confiance dans notre capacité à créer l’économie circulaire des terres rares nécessaire à la transition vers une énergie propre. Non seulement notre technologie est essentielle pour soutenir la production nationale durable de terres rares, mais elle jouera également un rôle essentiel dans le rétablissement du leadership nord-américain et européen dans l’industrie des terres rares. »

Il est important de noter que le processus de recyclage de ces terres rares par Cyclic Materials à partir d’aimants présente des avantages environnementaux significatifs par rapport aux processus miniers traditionnels, notamment une empreinte carbone réduite et une efficacité inégalée de l’eau.

« Nous cherchons à nous associer à des fondateurs visionnaires et à des entreprises technologiques qui partagent notre engagement à relever les défis de la durabilité avec des solutions innovantes », déclare Marc Faucher, managing partner chez ArcTern Ventures. « L’approche axée sur la mission de Cyclic Materials en matière d’économie circulaire, combinée à ses procédés exclusifs de recyclage des métaux des terres rares, offre une solution de décarbonation évolutive qui contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cet alignement sur notre stratégie d’investissement axée sur l’impact explique pourquoi nous les avons choisis pour faire partie du portefeuille d’investissement d’ArcTern. »

Le financement de série B fait suite à une subvention de 3,6 millions USD de Ressources naturelles Canada qui soutient l’exploitation continue de l’installation de démonstration commerciale de Cyclic Materials (Hub100) pour la production de terres rares de haute pureté à partir de matériaux magnétiques recyclés et la préparation à la mise à l’échelle à des opérations plus importantes. Ces récents investissements publics et privés démontrent l'intérêt croissant pour le financement d'entreprises dont la technologie a fait ses preuves pour lutter contre le changement climatique et le développement durable.

« La possibilité d’investir dans des entreprises telles que Cyclic Materials à ce stade de développement et de mise à l’échelle est rare », déclare Tobias Jahn, partner chez Hitachi Ventures. « Nous sommes impressionnés par leur potentiel de croissance élevé, leur leadership éprouvé, leurs procédés exclusifs d’extraction des déchets électroniques et industriels et leur engagement à surmonter la disponibilité limitée d’éléments de terres rares essentiels pour diverses technologies à l’ère de l’électrification. »

Créées en 2021, les technologies propriétaires de Cyclic Materials sont capables de récupérer économiquement et durablement des matières premières critiques à partir de moteurs de véhicules électriques en fin de vie, d’éoliennes, de machines d’IRM et de déchets électroniques de centres de données. Au cours de la dernière année, la société a noué des partenariats stratégiques avec des leaders clés de l'industrie tels que Solvay, Vattenfall, Synetiq et VACUUMSCHMELZE pour recycler les aimants contenant des terres rares et établir une chaîne d'approvisionnement circulaire.

À propos de Cyclic Materials

Créé en 2021, Cyclic Materials est une société de cleantech qui crée une chaîne d’approvisionnement circulaire pour les terres rares et d’autres matériaux essentiels pour soutenir la transition vers une énergie propre. Grâce à sa technologie innovante, l'entreprise transforme économiquement, durablement et localement des produits en fin de vie en matières premières précieuses qui sont essentielles à la production de véhicules électriques, d'éoliennes et de moteurs pour l'électronique que nous utilisons dans notre vie quotidienne. En 2023, Cyclic Materials a commandé une installation de démonstration commerciale de la première étape de son processus, afin de récupérer des aimants de terres rares à partir de matériaux en fin de vie en utilisant le procédé propriétaire, Mag-Cycle™. En 2024, Cyclic Materials a ouvert une deuxième installation de démonstration commerciale, pour la deuxième étape de son processus, à Kingston, en Ontario, où l'oxyde de terres rares mélangées est produit à l'aide de sa technologie hydrométallurgique exclusive, REEPure™. Alors que le marché mondial des aimants contenant des terres rares devrait augmenter considérablement d'ici 2030, l'établissement de nouvelles sources de ces matériaux critiques est essentiel pour soutenir l'électrification de l'économie mondiale. Cyclic Materials étend sa technologie à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Pour en savoir plus, visitez cyclicmaterials.earth.

À propos d'ArcTern Ventures