Sur un marché de l’IA en croissance rapide qui se concentre particulièrement sur les modèles de fondation et l’IA générative, la qualité des ensembles de données a un impact direct sur la performance. Dans les applications réelles, les données sont désordonnées et l’amélioration des modèles n’est pas le seul moyen d’obtenir de meilleures performances. Tandis que l’IA continue de transformer les industries, le besoin d’ensembles de données de haute qualité est devenu essentiel pour développer des systèmes réactifs, adaptables et intelligents.

Lors de l’Interspeech 2024, Dataocean AI, leader mondial des solutions de données d’IA, a officiellement lancé ses dernières offres : des ensembles de données génériques de haute qualité. Cette annonce fascinante vient renforcer la position de l’entreprise en tant que pionnière dans le domaine de la technologie de l’IA.

Dataocean AI a présenté son tout nouveau corpus conçu pour répondre aux exigences de divers scénarios d’application : le « Massively Multilingual Speech Corpus ». Ce corpus a été enregistré à partir de 215 891 locuteurs avec un total de 259 672 heures, couvrant plus de 100 langues. Outre ce corpus, Dataocean AI a également présenté ses ensembles de données dans des langues européennes. Ces ensembles de données de haute qualité méticuleusement étiquetés couvrant l’anglais, le français, l’espagnol, le turc et le suédois, connus pour leur diversité et leur précision, et promettent d’améliorer les performances des modèles d’IA dans tous les secteurs, tels que la finance intelligente, les assistants d’IA, les studios d’enregistrement, la domotique et d’autres sujets tendance liés à l’IA.

La principale force des ensembles de données de Dataocean AI réside dans leur capacité à fournir une grande précision dans différents domaines.

Pour le processus de collecte des données, Dataocean AI s’appuie sur son vaste réseau mondial, composé de locuteurs natifs qui enregistrent professionnellement dans plus de 200 langues. L’entreprise possède une équipe de locuteurs natifs et professionnels pour ces enregistrements et utilise un équipement haute fidélité dans des studios d’enregistrement professionnels, y compris en intérieur, en extérieur et en studio.

Pour le processus d’étiquetage des données, l’entreprise propose des ensembles de données qui sont étiquetés à l’aide de sa plateforme avancée autodéveloppée avec un humain. L’équipe d’experts est composée d’universitaires et de spécialistes qui couvrent de nombreux scénarios et ont réussi à créer plus de 1 100 ensembles de données vocales qui répondent aux normes de qualité les plus strictes et aux besoins en constante évolution de l’industrie de l’IA.

En plus des données vocales, Dataocean AI possède plus de 1 600 données de formation de haute qualité avec des droits de propriété intellectuelle exclusifs, couvrant un large éventail de domaines, y compris les modèles de fondation, la conduite autonome, la finance, les soins de santé et le droit. En parallèle, sa plateforme de traitement de données autodéveloppée, DOTS, équipée de plus de 200 algorithmes et de centaines d’outils de traitement de données, bénéficie de fonctions puissantes telles que l’étiquetage automatisé et l’étiquetage assisté, aidant ainsi mieux les clients à réduire les coûts et à augmenter l’efficacité. La société a en outre obtenu des réglementations de sécurité des données telles que le RGPD européen et des certifications ISO 9001, ISO 27001 et ISO 27001 qui garantissent la sécurité et la conformité.

En plus de ses ensembles de données de haute qualité, Dataocean AI permet également aux LLM de collecter des données en direct de classe mondiale pour le préentraînement et le SFT/RLHF/red teaming pour encore plus de précision, ainsi que pour l’évaluation des modèles.

L’objectif de Dataocean AI est de fournir une solution de données unique qui garantit à ses partenaires et clients la possibilité de créer des modèles d’IA fiables et adaptables. Cet engagement envers l’excellence est au cœur de la mission de l’entreprise qui consiste à stimuler l’innovation dans l’IA.

Pour plus d’informations sur les derniers ensembles de données de Dataocean AI et leurs solutions de données innovantes, rendez-vous sur leur site Web officiel à l’adresse www.dataoceanai.com.