Almirall est une entreprise pharmaceutique mondiale dédiée à la dermatologie médicale. Nous collaborons étroitement avec des scientifiques de renom, des professionnels de la santé et des patients pour accomplir notre mission : changer la vie des patients en leur donnant les moyens de concrétiser leurs espoirs et leurs rêves d'une vie plus saine. Nous sommes à la pointe de la science pour offrir des innovations dermatologiques médicales révolutionnaires et uniques qui répondent aux besoins des patients.

Fondée en 1944 et ayant son siège à Barcelone, Almirall est cotée en bourse sur le marché espagnol (symbole : ALM, revenus totaux en 2023 : 898,8 millions d’euros, 1 900 employés dans le monde). Les produits Almirall contribuent à améliorer la vie des patients chaque jour et sont disponibles dans plus de 100 pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiterhttps://www.almirall.com/

Avertissement légal :

Ce document ne contient que des informations résumées et ne se veut pas exhaustif. Les faits, chiffres et opinions contenus dans ce document, en plus des données historiques, sont des « déclarations prospectives ». Ces déclarations sont basées sur les informations actuellement disponibles et sur les meilleures estimations et hypothèses que la société considère raisonnables. Elles impliquent des risques et incertitudes échappant au contrôle de la société. Par conséquent, les résultats effectifs peuvent différer de manière significative de ceux annoncés dans ces déclarations prospectives. La société décline expressément toute obligation de réviser ou de mettre à jour les déclarations prospectives, objectifs ou estimations contenus dans ce document pour refléter tout changement dans les hypothèses, événements ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées, sauf si la loi applicable l'exige.

