Dfns Wallet Infrastructure agora disponível na Temenos Exchange

PARIS--(BUSINESS WIRE)--set 19, 2024--

A Dfns, fornecedora líder de soluções wallets-as-a-service (WaaS, carteiras como um serviço), anunciou hoje que a Dfns Wallet Infrastructure (Infraestrutura de carteira Dfns) está disponível na Temenos Exchange, o ecossistema de parceiros de soluções fintech integradas. Esta parceria torna a Dfns a primeira fornecedora europeia de infraestrutura de ativos digitais a se integrar com a Temenos, unindo-se a um grupo seleto que inclui a Wyden, a Fireblocks e a Taurus.

Dfns Wallet Infrastructure Now Available on Temenos Exchange (Graphic: Business Wire)

O Dfns Wallet Infrastructure oferece benefícios comerciais essenciais adaptados às necessidades de finanças institucionais e bancos. Ao integrar-se à Temenos, a nossa solução oferece serviços de chave, autenticação, identidade e acesso, blockchain, carteira e gerenciamento de transações. Esta parceria diferencia a nossa oferta ao conectar nossas carteiras seguras e compatíveis com os rigorosos padrão e lógicas de negócios das instituições financeiras. A nossa plataforma garante segurança de nível bancário, opções flexíveis de implantação de chaves e integração perfeita com sistemas financeiros existentes, tornando-a a escolha ideal para tomadores de decisão em equipes de compras, aquisições e conformidade.

A Temenos Exchange leva a inovação ao mercado de maneira mais rápida e em escala. O ecossistema oferece soluções fintechs pré-integradas e aprovadas que podem ser implantadas facilmente na plataforma aberta Temenos para serviços bancários compostos, permitindo que os bancos acelerem a criação de novos serviços financeiros, ao mesmo tempo que reduzem os custos de desenvolvimento.

Martin Bailey, diretor de Inovação e Ecossistemas da Temenos, disse: “A Temenos Exchange atua como um acelerador para as fintechs e desenvolvedores de software, ajudando-os a desenvolver, validar e monetizar novas soluções bancárias. A integração com a Temenos e a adesão à Temenos Exchange significa que Dfns pode ser escrito uma vez e estar prontamente disponível aos inúmeros bancos do mundo inteiro que operam em nossa plataforma.”

“A disponibilidade da Dfns na Temenos Exchange atende à necessidade crucial de soluções de carteira seguras, escaláveis ​​e programáveis no setor bancário”, disse Clarisse Hagege, CEO da Dfns. “Nossa presença na Temenos Exchange destaca o nosso compromisso em oferecer às instituições financeiras as ferramentas de desenvolvimento de que precisam para aprimorar a sua postura de segurança, otimizar operações e garantir a conformidade com os ativos digitais. Estamos muito entusiasmados em utilizar o poder da plataforma Temenos para apoiar os nossos clientes na conquista de seus objetivos estratégicos.”

Para saber mais sobre os benefícios e recursos da Dfns, visite Temenos Exchange.

