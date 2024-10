MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--sept. 23, 2024--

Donaldson Company, Inc. (NYSE: DCI), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de solutions de filtration innovants, étend sa présence sur les marchés de l'alimentation et des boissons en lançant ses Filtration Services en France, en Allemagne et en Autriche. Cette mesure renforce l'engagement de la société en faveur de l'intégrité des produits et des process, les spécialistes de Donaldson apportant leurs innovations renommées directement sur les sites des clients.

Les spécialistes de Donaldson apportent leur expérience et leurs connaissances renommées directement sur les sites des clients. (Photo: Business Wire)

"Soutenir nos clients dans la réalisation d'un processus optimal et de l'intégrité du produit est un objectif clé", a déclaré Veli Kalayci, directeur général de Donaldson, Global Food and Beverage. "Nos Filtration Services donnent aux fabricants l'assurance que nous les accompagnons tout au long du cycle de vie de leur système de filtration, en leur offrant une assistance sur site et des solutions sur mesure pour soutenir leurs objectifs de durabilité, d'efficacité et d'efficience."

Les services comprennent les tests d'intégrité des filtres pour air stérile et pour liquides, l'étalonnage des équipements, la mesure de la qualité de l'air comprimé (ISO 8573) et la gestion complète des filtres, y compris le remplacement, l'entretien et la mise en service.

"Notre approche associe une expertise mondiale à une forte présence locale", a ajouté M. Kalayci. "Nos clients bénéficieront du fait que nos équipes de service travaillent en étroite collaboration avec le vaste réseau d'assistance de Donaldson, qui compte plus de 1 000 ingénieurs, scientifiques et spécialistes techniques dans le monde entier."

Les nouveaux Filtration Services de Donaldson pour le secteur Life Sciences s'appuient sur un siècle d'expérience dans la fourniture de services de filtration fiables aux marchés industriels, y compris les réparations, les inspections de routine, les remplacements de filtres et les installations complètes.

Le lancement de Filtration Services pour l'alimentation et les boissons, et les marchés adjacents, en France, en Allemagne et en Autriche devrait ouvrir la voie à l'expansion de cette offre dans toute l'Europe.

À propos de Donaldson Food and Beverage Business

Donaldson Food and Beverage Business est un fournisseur mondial de solutions de filtration pour l'air stérile, les gaz, les liquides et la vapeur utilisés dans les secteurs de l'alimentation et des boissons et dans les marchés adjacents. L'entreprise s'engage à faire progresser la technologie de la filtration, à fournir des produits de haute qualité et à offrir un service clientèle rapide. Les clients sont servis par des sites de vente, de développement et de production dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site www.donaldson.com/fr-fr/compressed-air-process/.