WENEN--(BUSINESS WIRE)--sep 24, 2024--

Dynamic Map Platform (DMP), wereldwijd marktleider op het gebied van high-definition kaarten en software voor de automobielindustrie, kondigt met trots de eerste release aan van een HD-kaart die 16 landen in Europa beslaat. Deze uitbreiding is een belangrijke mijlpaal in de missie van het bedrijf om de meest nauwkeurige en uitgebreide cartografische oplossingen te bieden voor geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) en autonome rijtechnologieën.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20240923951331/nl/

Dynamic Map Platform is expanding its HD map coverage to 16 countries in Europe.

DMP heeft een nieuwe industriestandaard gezet door meer dan 270.000 km snelwegen en hoofdwegen in kaart te brengen, met een absolute nauwkeurigheid van 15 cm voor de belangrijkste kaartkenmerken. De kaart voor Europa van DMP bouwt voort op het succes in Noord-Amerika, Japan en Korea en bevat een volledige set wegkenmerken en elementen die essentieel zijn voor de ontwikkeling van veilige handsfree rijsystemen die de voorkeur genieten van de klant.

“Onze uitbreiding naar deze 16 landen onderstreept ons streven om de wereldwijde auto-industrie te ondersteunen met de meest nauwkeurige, betrouwbare en gedetailleerde kaarten die beschikbaar zijn,” aldus Shuichi Yoshimura, CEO en president van DMP. "Onze Europese uitbreiding is nog maar het begin. We werken er voortdurend aan om onze kaartdekking wereldwijd te verbeteren en uit te breiden. We boeken vooruitgang met onze missie om de aarde te modelleren."

De Europa HD-kaart bevat Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

DMP's 'ground truth'-wegmetingen en diverse kaartkenmerken zijn cruciaal voor ADAS-functies van niveau 2+ en dragen bij aan robuuste wegmodellering en -analyse. De geavanceerde toolchain van het bedrijf kan honderden wegkenmerken nauwkeurig identificeren en in kaart brengen, en zowel fysieke als virtuele wegelementen nauwkeurig vastleggen. Waarneembare elementen zoals verflijnen, objecten en verkeersregelaars, naast virtuele kenmerken zoals middenlijnen, trajecten en virtuele rijstrookranden, zijn belangrijke input voor veilig, comfortabel, hands-off rijden.

“In de branche maken wij het verschil door onze focus op nauwkeurigheid,” aldus Chris Thibodeau, CEO van DMP Noord-Amerika. “Met behulp van een zeer gedetailleerd en nauwkeurig kaartsysteem stellen we autofabrikanten in staat om ADAS- en autonome systemen te ontwikkelen die niet alleen veiliger maar ook intuïtiever zijn voor de bestuurder.”

De Europa HD-kaarten van DMP zullen binnenkort beschikbaar zijn voor integratie in OEM-systemen in de auto-industrie. Het bedrijf werkt actief samen met verschillende toonaangevende autofabrikanten om een naadloze integratie en tests te garanderen.

Ga voor meer informatie over Dynamic Map Platform en haar aanbod naar dmp-maps.com. Stuur voor vragen aan de media een e-mail naar Sharon Carty via scarty@dmp-maps.com.

OVER DYNAMIC MAP PLATFORM