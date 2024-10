VIENNE--(BUSINESS WIRE)--sept. 24, 2024--

Dynamic Map Platform (DMP), le chef de file mondial de la cartographie et des logiciels haute définition pour le secteur automobile, est fier d’annoncer le lancement de sa carte HD couvrant 16 pays d’Europe. Cette expansion marque un jalon important dans la mission de l’entreprise consistant à fournir les solutions cartographiques les plus précises et les plus complètes pour les systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS) et les technologies de conduite autonome.

Dynamic Map Platform is expanding its HD map coverage to 16 countries in Europe.

DMP a établi une nouvelle norme de l'industrie en cartographiant plus de 270 000 km d'autoroutes et de routes principales, atteignant une précision absolue de 15 cm pour les principales caractéristiques cartographiques. Forte de son succès en Amérique du Nord, au Japon et en Corée, la carte européenne de DMP présente un ensemble complet de caractéristiques routières et d’éléments essentiels au développement de systèmes de conduite mains libres sûrs et préférés des clients.

« Notre expansion dans ces 16 pays souligne notre engagement à soutenir l'industrie automobile mondiale avec les cartes les plus précises, fiables et détaillées disponibles », déclare Shuichi Yoshimura, CEO et président, DMP. « Notre expansion européenne n’est qu’un début : nous nous efforçons d’améliorer et d’étendre sans relâche notre couverture cartographique à l’échelle mondiale. Nous progressons dans la réalisation de notre mission de modélisation de la Terre. »

La carte Europe HD comprend l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

Les mesures de la « vérité au sol » effectuées par DMP et la diversité des caractéristiques cartographiques sont essentielles pour les fonctions ADAS de niveau 2+, contribuant ainsi à une modélisation et à une analyse robustes de la chaussée. La chaîne d’outils sophistiquée de l’entreprise permet d’identifier et de cartographier avec précision des centaines de caractéristiques routières, en veillant à ce que les éléments physiques et virtuels de la chaussée soient saisis avec précision. Les éléments observables tels que les lignes de peinture, les objets et les dispositifs de contrôle de la circulation, ainsi que les fonctionnalités virtuelles telles que les axes de voie, les trajectoires et les bords de voie virtuels, sont des entrées importantes pour une conduite sûre, confortable et sans intervention.

« Notre attention portée à la précision est ce qui nous distingue dans le secteur », déclare Chris Thibodeau, CEO de DMP North America. « En utilisant un système de cartographie très détaillé et précis, nous donnons aux constructeurs automobiles les moyens de développer des ADAS et des systèmes autonomes qui sont non seulement plus sûrs, mais aussi plus intuitifs pour le conducteur. »

Les cartes Europe HD de DMP seront bientôt disponibles pour intégration dans les systèmes des équipementiers automobiles, et l’entreprise collabore activement avec plusieurs constructeurs automobiles de premier plan pour garantir une intégration et des essais optimaux.

