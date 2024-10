TOKIO--(BUSINESS WIRE)--sep. 20, 2024--

El beta glucano Neu REFIX, fabricado en Japón, ha recibido la Designación de Enfermedad Pediátrica Rara (Rare Pediatric Disease Designation, RPDD) y la Designación de Medicamento Huérfano (Orphan Drug Designation, ODD) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para el tratamiento de la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD). Estas designaciones podrían contribuir a llevar los avances en los estudios preclínicos y clínicos realizados en Japón e India a ensayos clínicos en EE. UU., para su aprobación por la FDA.

The parable of the lost sheep mirrors our journey to find a solution for Duchenne Muscular Dystrophy (DMD), a rare disease. Our global interdisciplinary team is fortunate to have been gifted with Neu REFIX, whose hidden potentials of beneficial immune modulation, we unravelled by extensive preclinical and clinical studies. This gives hope to DMD patients for its potentials in improving their quality of life by halting the disease progress. Like the shepherd when he found the lost sheep, our joy knew no bounds, when we got encouraging outcome in DMD research. Now on receiving orphan drug and rare paediatric disease designations from US FDA, while it’s time to rejoice, we have miles to go until it reaches every deserving patient after an approval, the final goal. We are open to collaborate with likeminded institutes to reach the goal. Further insights have revealed the potentials of Neu REFIX in Psoriasis, auto-immune diseases and in Multiple Sclerosis by gut microbiome reconstitution. (Graphic: Business Wire)

El beta 1,3-1,6 glucano Neu-REFIX es un exopolisacárido producido por la cepa N-163 de Aureobasidium Pullulans, disponible como suplemento alimenticio de administración oral, libre de alergenos, que ha demostrado ser seguro, con los siguientes potenciales en DMD:

Los resultados de la investigación del proceso iniciado en 2009 se han publicado en revistas especializadas y conferencias, incluida la Conferencia conjunta del Centro Asiático y Oceánico de Miología y la Sociedad Muscular Japonesa, AOMC-JMS 2024.

La DMD es una enfermedad genética rara que afecta a 1 de cada 5000 nacimientos masculinos y a cerca de 5000 pacientes en Estados Unidos. Los potenciales antiinflamatorios de Neu-REFIX documentados en la enfermedad rara DMD han allanado el camino para ampliar la investigación e incluir enfermedades autoinmunes, enfermedades raras como la esclerosis múltiple y también enfermedades comunes de la piel como la psoriasis vulgar como coadyuvante modificador de la enfermedad.

Neu-REFIX es un suplemento alimenticio producido en Japón y disponible comercialmente desde 2018. Es un aditivo alimentario según las normas japonesas. No es un medicamento o remedio para ninguna enfermedad, ni un agente de diagnóstico o prevención de enfermedades. Los resultados de la investigación no deben interpretarse como consejo médico. La información se difunde para obtener el apoyo pertinente de organizaciones con sinergia para emprender ensayos clínicos y obtener la aprobación de las agencias reguladoras. Las designaciones RPDD y ODD, si bien no son aprobaciones, se consideran una validación de nuestro enfoque que tiene varias ventajas de exclusividad de mercado, acceso a subvenciones y apoyo a la investigación, así como un progreso acelerado.

