Recentemente apresentada às Américas, uma novidade para o mercado da indústria moveleira tem feito barulho no início do segundo semestre de 2024. Trata-se do acabamento BP Poro SuperMatt, disponível tanto no MDF como no MDP, uma tecnologia antes encontrada apenas na Europa que, agora, por meio da Eucatex — líder mundial na fabricação de chapas de fibra de madeira e uma das maiores fornecedoras de painéis MDF e MDP do país — chega para as Américas do Norte, Central e Sul.

O acabamento BP Poro SuperMatt foi anunciado no último mês de julho pela Eucatex que, presidida pelo executivo Flavio Maluf, tem a inovação como um dos fortes pilares da empresa. O lançamento da novidade para as Américas foi feito na 10ª edição do principal evento da indústria de móveis e madeira da América Latina, a ForMóbile — que, este ano, aconteceu entre os dias 2 e 5 de julho, em São Paulo.

O principal diferencial do BP Poro SuperMatt é o fato de ele incorporar em sua superfície uma variação visual e tátil que valoriza as caraterísticas e os aspectos naturais da madeira. O acabamento conta com a tecnologia Wood Touch, que resulta em uma experiência sensorial muito próxima ao da madeira natural, e em um visual muito mais autêntico e realista nesse sentido. Outro ponto positivo dessa tecnologia é que ela minimiza as marcas de digitais na superfície do painel.

O MDF BP e o MDP BP Poro SuperMatt possuem a proteção Bacterban®, — que se trata de um aditivo antibactericida e antifúngico, capaz de conferir essas propriedades às superfícies em que ele é aplicado, evitando, desta forma, a proliferação de fungos e bactérias.

O acabamento BP Poro SuperMatt da empresa liderada por Flavio Maluf está disponível em padrões da Coleção Origens Nativas, que é a mais recente lançada pela companhia. Ela foi pensada dentro do conceito de “brasilidade”, e com o intuito de criar ambientes contemporâneos e atemporais.

Inspirada nas florestas brasileiras, um dos principais propósitos da Coleção Origens Nativas é valorizar as madeiras mais nobres do Brasil e as cores da natureza, bem como resgatar às ancestralidades do país. No acabamento Poro SuperMatt, a coleção mais atual Eucatex traz os padrões Nevada, Carvalho Tropical, Cumaru Nativo, Itaparica, Louro Freijó, Amêndoa Natural e Nogueira Terracota, e ainda Madero Cinza e Madero Cacau inspirados em lâmina de madeira pintada, tendência forte na alta decoração.

