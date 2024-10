NUREMBERG, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--sept. 25, 2024--

Le groupe technologique mondial FPT a récemment célébré l'ouverture de sa deuxième agence en Allemagne. Dans le cadre de l'expansion de l'entreprise, ce déménagement renforcera les capacités de livraison et les partenariats de FPT dans la région européenne, en ciblant les secteurs de l'automobile, de 1'industrie manufacturière et de la transformation verte.

The office inauguration took place within the framework of the Technology Forum Nuremberg in Germany (Photo: Business Wire)

Situé à Nuremberg, en Bavière, un bastion allemand de l'automobile et de la machinerie, les nouveaux locaux permettent à FPT de renforcer sa présence locale et ses services de conseil, accompagnant ainsi des géants de l'industrie tels que Volkswagen, BMW, Daimler et ebm-papst. Bénéficiant d'un accès stratégique aux principaux centres technologiques et villes d'Allemagne et d'Europe, ce bureau est appelé à devenir un pôle d'innovation central pour FPT dans la région, grâce à ses compétences clés en matière d'IoT, de données et de cloud, de jumeaux numériques, d'AUTOSAR et de logiciels embarqués.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Dzung Tran, directeur général de FPT Software Europe, a déclaré : « Alors que nous continuons à étendre notre présence mondiale et notre base de clients, l'Europe reste la pierre angulaire de notre stratégie globale. Nos orientations stratégiques correspondent également à l'accent mis par la région sur l'IA, la mobilité intelligente et les technologies vertes, et nous nous engageons à fournir un soutien sans faille et des solutions de pointe adaptées aux différents besoins des entreprises ici. »

La cérémonie de signature s'est tenue au Forum technologique de Nuremberg en Allemagne, en présence de plus de 120 chefs d'entreprise. L'événement a fait avancer les discussions sur l'avenir des technologies durables, en soulignant l'impact de l'IA générative et d'autres technologies émergentes pour stimuler l'innovation, le rendement opérationnel et l'optimisation des ressources.

Depuis son entrée sur le marché européen en 2008, FPT s'est imposé comme un partenaire de confiance en matière de transition numérique pour plus de 150 entreprises de premier plan dans tous les secteurs, parmi lesquelles figurent des géants allemands tels que E.ON, RWE, Schaeffler, Covestro, Viessmann, et plus récemment, ebm-papst. Avec une forte présence dans neuf pays, dont sa récente expansion en Suède, FPT continue également à élargir son empreinte par le biais de partenariats stratégiques et d'acquisitions, comme en témoignent l'acquisition de RWE IT Slovakia, une filiale du leader européen de l'énergie RWE, en 2014, et celle de la société française de conseil en informatique AOSIS, en 2023.

L'évolution du lieu de travail et l'autonomisation des employés sont également au cœur de la stratégie de FPT, dont la filiale allemande a récemment été reconnue comme un lieu où il fait bon travailler. D'ici à 2030, l'entreprise souhaite augmenter ses effectifs à 1 000 professionnels de l'informatique dans cette région, 50 % des postes étant occupés par des talents locaux.

Le bureau de FPT à Nuremberg est situé au 26ᵉ étage de la Business Tower Nürnberg, Ostendstraße 100, 90482 Nuremberg, Allemagne.

À propos de FPT Corporation et FPT Software

FPT Corporation est une entreprise technologique mondiale et un leader dans le conseil, la prestation et le déploiement de services et de solutions technologiques et de télécommunications. Elle emploie plus de 48 000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires s’élève à 2,17 milliards de dollars (2023).

FPT Software, une filiale de FPT Corporation, est un fournisseur mondial de technologies et de services informatiques dont le siège est au Vietnam, avec un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars (2023) et plus de 30 000 employés dans 30 pays.