GEDI y Reply dan más voz a los periódicos

GEDI, la empresa italiana líder en medios de comunicación, ofrece nuevas funciones a sus lectores y transforma el proceso de creación de contenidos de audio para sus publicaciones. A partir de hoy, los sitios web y las aplicaciones de las publicaciones del grupo integran Voice Studio, una solución basada en IA desarrollada por Discovery Reply, una empresa de Reply Group especializada en soluciones de administración de la experiencia digital.

Voice Studio usa uno de los mejores motores de clonación de voz basados en IA para convertir artículos de texto en podcasts de audio de alta calidad, garantizando el realismo y la naturalidad necesarios para una experiencia auditiva clara y auténtica. La solución ya se ha utilizado para las publicaciones de « la Repubblica » y « La Stampa », produciendo más de 300 piezas de audio al día.

Discovery Reply ha desarrollado funciones personalizadas adaptadas al contexto editorial de GEDI, como la pronunciación correctamente adaptada de palabras extranjeras, la expansión contextual de siglas y la modulación del tono, el ritmo y el énfasis en función del tipo de artículo (por ejemplo, noticias, deportes, cultura). También se dispone de herramientas para el control de calidad del audio generado, que permiten la intervención editorial para correcciones que se aplican automáticamente a futuras producciones, así como la opción de integrar música de fondo en el archivo de audio final.

Fabiano Begal, director general de GEDI Digital, ha declarado: « Voice Studio nos permite satisfacer eficazmente la cada vez mayor demanda de contenidos de audio de alta calidad por parte del gran público, algo que ya hemos observado con el éxito de OnePodcast. Gracias a esta colaboración con Discovery Reply, ahora podemos ampliar nuestra oferta editorial proporcionando a nuestros lectores una herramienta adicional útil e innovadora ».

Filippo Rizzante, director de tecnología de Reply, ha comentado: « La colaboración con GEDI ha demostrado cómo el uso de la inteligencia artificial puede mejorar significativamente el panorama editorial y su accesibilidad. Con Voice Studio, hemos conseguido que la producción de podcasts sea más eficiente y de mayor calidad, al crear contenidos de audio naturales y atractivos que enriquecen la experiencia auditiva...»

GEDI Gruppo Editoriale

GEDI Gruppo Editoriale es la principal empresa de medios digitales de Italia, líder nacional en noticias con publicaciones como «la Repubblica» y «La Stampa». GEDI es también uno de los principales grupos nacionales de radio, con marcas punteras como Radio Deejay, junto con Radio Capital y m2o. Con OnePodcast, GEDI es el principal productor italiano de contenidos digitales de audio. Activo en las redes sociales a través de Stardust, también opera en el sector de la publicidad multiplataforma a través de A. Manzoni & C. Spa. www.gedi.it

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] está especializada en el diseño e implementación de soluciones basadas en nuevos canales de comunicación y medios digitales. Reply es una red de empresas altamente especializadas que apoyan a los principales grupos industriales europeos que operan en los sectores de las telecomunicaciones y los medios de comunicación, la industria y los servicios, la banca, los seguros y la administración pública en la definición y el desarrollo de modelos de negocio habilitados para los nuevos paradigmas del big data, la computación en la nube, los medios digitales y el Internet de las cosas. Los servicios de respuesta incluyen: consultoría, integración de sistemas y servicios digitales. www.reply.com

Con una amplia experiencia en computación en nube, medios digitales e integración de sistemas, Discovery Reply se especializa en el desarrollo de soluciones avanzadas de administración de experiencias digitales (DXM) de extremo a extremo para la administración y distribución de contenido multimedia de marca y activos digitales. Su completa serie de tecnologías de nivel empresarial y aplicaciones verticales está diseñada para el mercado de los medios digitales e impulsa nuevos modelos de negocio y estrategias omnicanal. www.discovery.reply.com

