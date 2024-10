FRANCFORT--(BUSINESS WIRE)--sept. 25, 2024--

Dans le cadre de la première conférence sino-européenne sur les meilleures pratiques ESG d’entreprise qui s’est tenue récemment à Francfort, en Allemagne, Global New Material International Holdings Limited (GNMI) a reçu le Prix « Best Social Responsibility Case » (Meilleur cas de responsabilité sociale) » pour son engagement de longue date en faveur d’une culture d’entreprise basée sur « l’intégrité, l’innovation, le leadership et l’harmonie ».

At the recently held first Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference in Frankfurt, Germany, Global New Material International Holdings Limited (GNMI) was awarded the "Best Social Responsibility Case." (Photo: Business Wire)

GNMI est une entreprise chinoise de premier plan spécialisée en solutions de couleurs haut de gamme. Ses matériaux nacrés, bien connus pour leur éclat et leur couleur uniques, jouent un rôle essentiel dans des industries telles que les cosmétiques, les revêtements automobiles, les plastiques, les encres, les textiles, l’imprimerie, la céramique et la prévention de la corrosion des navires. Ces matériaux améliorent non seulement l’apparence des produits, mais également leurs performances.

« Tandis que l’industrie s’efforce d’établir des critères ESG de haute qualité, Global New Material International s’engage à intégrer le concept d’un développement de l’excellence, vert et durable dans sa stratégie future », a déclaré Su Ertian, président du conseil d’administration de GNMI.

« En gardant toujours la société à l’esprit, nous redonnons à la communauté et nous assumons volontairement la responsabilité de la contribution sociale », a ajouté M. Su.

GNMI, qui applique depuis longtemps une stratégie de développement durable, assume activement ses responsabilités sociales. Tout en suivant la voie d’un développement vert grâce à l’innovation technologique, la Société participe activement au bien-être social et assume ses responsabilités sociales d’entreprise en se consacrant à la promotion d’initiatives communautaires saines et durables, que ce soit par le biais de projets à court terme ou de plans à long terme.

La Société apporte également sa contribution via des dons de fonds et de matériel, ainsi qu’en participant à divers projets caritatifs et en aidant substantiellement de nombreux groupes.

GNMI a souligné que recevoir le Prix « Best Social Responsibility Case » lors de cet événement est une reconnaissance de ses contributions significatives à la promotion de la durabilité sociale et environnementale.

Le Prix met également en lumière les réalisations exceptionnelles de la Société en matière de traitement équitable des employés, de développement social et de participation active au bien-être public et au secteur caritatif.