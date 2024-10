BERLIN & SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Sep 19, 2024--

Headline hat heute Headline Global Growth IV mit $865M bekannt gegeben 1 , um Unternehmen in Wachstumsphase zu fördern.

Die Global Growth-Strategie hat drei Vorteile: ein diverses und erfahrenes Team, eine ausgedehnte geografische Reichweite und eine fortschrittliche, im Haus erstellte Technologie für das Sourcing (Searchlight) und die Analyse (DeepDive). Das Growth-Team wird vom erfahrenen Investor Shalini Rao angeführt und sein Ziel ist es, sogenannte „Paradiesvögel" zu identifizieren und zu fördern — beharrliche Tech-Gründer, die global Erfolg anstreben. Kürzlich hat das Headline Global Growth-Team Zuwachs bekommen: Nancy Xiao, Trevor Neff, Reda Bensaid, Jake Horwitz und Austin Hack, die alle in Headline’s Büros in San Francisco und Europa arbeiten werden.

Global Growth IV demonstriert die Entwicklung des Wachstums, in die Headline investiert. Ursprünglich hatte Headline nur in Wachstumsunternehmen in der frühen Phase investiert, wie zum Beispiel Unternehmen wie SEMrush, Pismo, Raisin, Segment und Fetch. Mit der Strategie, an bestimmten Punkten des Wachstums zu investieren, weitet Headline sein Universum aus. Der Fonds stellt Kapital flexibel zur Verfügung mit Investitionen von ungefähr $20 Millionen bis $70 Millionen, mit einem Fokus auf Headline’s Kernmärkte USA und Europa. Diese Methode wird es Headline ermöglichen, weiterhin in ihrer Kategorie führende Unternehmen in jedem wichtigen globalen Tech-Markt zu unterstützen.

Die Global Growth-Strategie baut auf den Grundwerten von Headline auf sowie den Grundsätzen der Investition in Weltklassewachstum. Das Unternehmen hat fortschrittliche Sourcing-Technologien entwickelt, wie zum Beispiel die eigene Plattform Searchlight und DeepDive. So kann sich das Unternehmen einfach mit Gründern in Verbindung setzen und die Effizienz der Unternehmen analysieren. Deshalb kann das Team mit ungefähr 80 % von Unternehmen Kontakt aufnehmen, die Finanzierungen der Serie A aufgebracht haben.

Headline's Bestreben, enge, langfristige Beziehungen mit Unternehmern einzugehen, zeigt sich in der Investmentphilosophie. Die Firma zieht Qualität der Quantität vor und konzentriert sich auf wenige Unternehmen, um so intensiven Kontakt und eine starke Unterstützung zu gewährleisten.

„Eine Investmentfirma baut letztendlich ein einziges Produkt auf: die Menschen," sagte Rao. „Und das Team von Headline konzentriert sich auf das Ziel, Unternehmer erfolgreich zu machen. Dabei greifen wir auf unser Netzwerk und unsere Erfolge zurück, die wir im Laufe der Jahre in den USA und Europa erzielt haben. Aber es ist letztendlich die Einstellung: Wir tun alles, um unseren Gründern beim Aufbau ihrer Unternehmen zu helfen. Genauso wie die Gründer, die wir hoffentlich unterstützen, sind auch wir regsam und hungrig.”

„Das europäische Tech-Umfeld befindet sich noch in einer frühen Phase, mit viel nicht realisiertem Potenzial. Wie wir in den vergangenen 20 Jahren gesehen haben, können Venture-Märkte schnell die Richtung ändern, aber Tech wächst insgesamt weiterhin. KI transformiert jede Branche und bewirkt einen massiven Rückschlag,” sagt Christian Leybold, Founding Partner von Headline. „Mit Jahrzehnten des nachgewiesenen Erfolgs, einer eigenen Tech-Plattform und Teams in allen wichtigen Tech-Hubs kommt Growth IV genau zur rechten Zeit, um einige der besten privaten Tech-Unternehmen zu fördern — unabhängig davon, in welcher Phase sie sich befinden.”

Während Headline sich auf den nächsten Schritt vorbereitet, konzentriert sich die Firma auf die Förderung von innovativen Tech-Unternehmen während ihres Lebenszyklus. Mit mehr als $4 Milliarden an verwaltetem Vermögen ist Headline gut aufgestellt, Wachstum und Innovation im Tech-Sektor voranzutreiben.

Der Fonds beinhaltet Finanzierungszusagen von KfW Capital, der Venture-Tochtergesellschaft der deutschen, in Staatsbesitz befindlichen Entwicklungsbank KfW und dem European Investment Fund (EIF). Marjut Falkstedt, EIF Chief Executive, sagt: „Obwohl Europa über große Talente, kosteneffiziente Unternehmen und bahnbrechende Ideen verfügt, wird dort viel weniger in Venture Kapital investiert als in den Vereinigten Staaten und Asien. Diese Lücke beschränkt nicht nur die Fähigkeit von Start-ups zu wachsen, sondern es besteht auch das Risiko, dass sie ins Ausland gehen, wo Kapital leichter verfügbar ist. Diesen Trend möchten wir umkehren und deshalb sind wir froh, Headline über die European Tech Champions Initiative zu stützen.”

Christian Röhle, Head of Investment Management von KfW Capital, kommentierte: „Der $865-Millionen Wachstumsfonds von Headline ist ein sehr positives Signal für das europäische VC-Ökosystem. Große VC-Fonds sind unerlässlich, die Finanzierungslücke im fortgeschrittenen Wachstum im europäischen VC-Markt zu schließen. Nur große VC-Fonds können große Finanzierungsrunden anführen, um das Wachstum von vielversprechenden Scale-ups zu fördern. Neben dem erfolgreichen Abschluss ist es Headline gelungen, zwei erfahrene internationale weibliche Investmentexpertinnen für den neuen Wachstumsfond zu gewinnen, wodurch das europäische VC-Ökosystem vielfältiger wird.”

Über Headline

Headline wurde 1998 gegründet und ist eine Venture Kapitalfirma, die mit schnell wachsenden Technologieunternehmen in zentralen Regionen zusammenarbeiten, um sie global erfolgreich zu machen. Mit mehr als $4 Milliarden an Vermögen unter Verwaltung investiert die Firma von ihrem Netzwerk von regional fokussierten Fonds in den USA, Europa, Asien und Lateinamerika aus. Headline’s Global Growth Fund investiert global ab Series B und darüber hinaus. Die Größe und die Standorte dieser Fonds erlauben es der Firma, lokale Trends auszumachen, Gründer zu treffen und Runden in frühem Stadium anzuführen. Zu den mehr als 300 Investments von Headline global gehören unter anderem Acorns, AppFolio, ANGI (FKA Angie’s List), Brite Payments, Bumble, Fetch, Gopuff, Honeycomb, LucidLink, Mistral AI, Monta, NGINX, Raisin, Sonos, Segment, SEMrush, Staffbase, Swile.