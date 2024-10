BERLIN et SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--sept. 19, 2024--

Headline a annoncé aujourd'hui le lancement de Headline Global Growth IV, avec 865 millions de dollars 1 de capitaux engagés dans la stratégie de soutien aux entreprises à leurs points d'inflexion de croissance, dans la série B et au-delà.

La stratégie Global Growth présente trois avantages distincts : une équipe diversifiée et expérimentée, une couverture géographique étendue et une technologie interne avancée pour le sourcing (Searchlight) et l'analyse (DeepDive). Dirigée par Shalini Rao, investisseur chevronné dans le domaine de la croissance, l'équipe chargée de la croissance s'attache à identifier et à soutenir les « Paradiesvögel », c'est-à-dire les fondateurs de technologie particulièrement obstinés et prêts à connaître un succès mondial. Nancy Xiao, Trevor Neff, Reda Bensaid, Jake Horwitz et Austin Hack ont récemment rejoint l'équipe de Headline Global Growth. Ils travailleront tous dans les bureaux de Headline à San Francisco et en Europe.

Chez Headline, Global Growth IV représente l'évolution de l'investissement dans la croissance. Auparavant, Headline investissait principalement dans des entreprises en phase de croissance où la société était également exposée au début, en soutenant des entreprises d'exception telles que SEMrush, Pismo, Raisin, Segment et Fetch. Grâce à une stratégie spécialement conçue pour saisir les points d'inflexion de la croissance, Headline élargit son univers. Le fonds cherchera à déployer le capital de manière flexible, avec des investissements allant de 20 à 70 millions de dollars environ, en restant axé principalement sur les marchés principaux de Headline aux États-Unis et en Europe. Cette approche permettra à Headline de tirer parti de son passé, en cherchant à soutenir des entreprises leaders dans leur catégorie sur tous les grands marchés mondiaux de la technologie.

La stratégie Global Growth repose sur les valeurs fondamentales de Headline et sur la rigueur d'un investissement de croissance de classe mondiale. L'entreprise a développé des technologies de sourcing avancées, notamment les plateformes exclusives Searchlight et DeepDive, qui renforcent la capacité de l'équipe à entrer en contact avec les fondateurs et à analyser l'efficacité des entreprises. Cette approche orientée technologie permet à l'équipe d'entrer en contact avec environ 80 % des entreprises qui ont obtenu un financement de série A chaque mois.

L'engagement de Headline à favoriser des liens étroits avec les entrepreneurs sur le long terme s'illustre dans sa philosophie d'investissement. L'entreprise privilégie la qualité à la quantité, en se concentrant sur un petit nombre d'entreprises afin d'offrir un niveau élevé d'engagement et de soutien.

« Une société d'investissement ne construit en fin de compte qu'un seul produit : son personnel », a déclaré Mme Rao. « L'équipe de Headline est réunie autour d'un seul objectif : aider les entrepreneurs à réussir. Pour ce faire, nous nous appuierons sur nos réseaux et notre expérience, acquise au fil des ans aux États-Unis et en Europe. Mais il s'agit surtout d'un état d'esprit : nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider nos fondateurs à créer des entreprises générationnelles. Tout comme les fondateurs que nous espérons soutenir, nous nous démenons et désirons ardemment réussir.

« L'écosystème technologique européen n'en est encore qu'à ses débuts et recèle un potentiel inexploité. Comme nous l'avons vu au cours des 20 dernières années, les marchés du capital-risque peuvent évoluer rapidement, mais la technologie dans son ensemble continue de croître. L'IA transforme chaque industrie et crée une réinitialisation massive », déclare Christian Leybold, associé fondateur de Headline. « Avec une décennie d'expérience, une plateforme technologique exclusive et des équipes sur le terrain dans les principaux centres technologiques, Growth IV arrive au bon moment pour soutenir certaines des meilleures entreprises technologiques privées, quel que soit leur stade de développement. »

Alors que Headline s'engage dans ce nouvelle étape, elle reste déterminée à soutenir les entreprises technologiques innovantes tout au long de leur cycle de vie. Avec plus de 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Headline est bien placée pour stimuler la croissance et l'innovation dans le secteur technologique.

Le fonds comprend des engagements de capitaux de KfW Capital, la filiale de capital-risque de la banque d'investissement et de développement allemande, KfW, et du Fonds européen d'investissement (FEI). Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI, a parlé de cette levée de fonds en ces termes : « Bien qu'elle abrite des talents de classe mondiale, des entreprises rentables et des idées révolutionnaires, l'Europe investit beaucoup moins dans le capital-risque que les États-Unis et l'Asie. Ce déficit de financement limite non seulement la capacité de nos startups à se développer, mais risque également de les faire disparaître au profit de marchés étrangers où les capitaux sont plus facilement disponibles. C'est une tendance que nous sommes déterminés à inverser, et c'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir Headline par le biais de l'initiative « European Tech Champions ».

Christian Röhle, responsable de la gestion des investissements de KfW Capital, a signalé : « Le fonds de croissance de 865 millions de dollars de Headline est un signal très positif pour l'écosystème européen du capital-risque. Les grands fonds de capital-risque sont indispensables pour combler le déficit de financement à un stade ultérieur sur le marché européen du capital-risque. Seuls les grands fonds de capital-risque peuvent mener d'importants cycles de financement pour soutenir la croissance d'entreprises prometteuses à plus grande échelle. Parallèlement à sa clôture réussie, Headline a recruté deux femmes d'envergure internationale dans le domaine de l'investissement en tant que partenaires de son nouveau fonds de croissance, favorisant ainsi la parité dans l'écosystème européen du capital-risque ».

À propos de Headline

Fondée en 1998, Headline est une société de capital-risque qui s'associe à des équipes technologiques à croissance rapide dans des zones géographiques essentielles afin de leur assurer le succès à l'échelle mondiale. Avec plus de 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion, la société investit à partir de son réseau de fonds de capital-risque régionaux aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Le Global Growth Fund de Headline investit à l'échelle mondiale à partir de la série B et au-delà. La taille et l'emplacement de ces fonds permettent à l'entreprise d'observer de près les tendances locales, de rencontrer les fondateurs récompensés et de mener des tours de table à chaque étape. Parmi plus de 300 investissements dans le monde, le portefeuille de Headline comprend Acorns, AppFolio, ANGI (FKA Angie's List), Brite Payments, Bumble, Fetch, Gopuff, Honeycomb, LucidLink, Mistral AI, Monta, NGINX, Raisin, Sonos, Segment, SEMrush, Staffbase et Swile.