Headline heeft vandaag Headline Global Growth IV aangekondigd met $ 865 miljoen 1 aan kapitaal dat is toegezegd aan de strategie om bedrijven te ondersteunen op hun groeimomenten, Serie B en daarna.

De Global Growth-strategie heeft drie duidelijke voordelen: een divers en ervaren team, uitgebreide geografische dekking en geavanceerde intern gebouwde technologie voor sourcing (Searchlight) en analyse (DeepDive). Onder leiding van doorgewinterde Growth-investeerder Shalini Rao zet het Growth-team zich in om 'Paradiesvögel' te identificeren en te ondersteunen: standvastige technologie-oprichters die klaar zijn voor wereldwijd succes. Recente teamtoevoegingen aan Headline Global Growth zijn Nancy Xiao, Trevor Neff, Reda Bensaid, Jake Horwitz en Austin Hack, die allemaal vanuit de kantoren van Headline in San Francisco en Europa zullen werken.

Global Growth IV vertegenwoordigt de evolutie van groei-investeringen bij Headline. Headline investeerde voorheen voornamelijk in groeibedrijven, waar Headline ook al vroeg in de geschiedenis actief was, en steunde opvallende bedrijven als SEMrush, Pismo, Raisin, Segment en Fetch. Met een strategie die speciaal is ontworpen om de groeipunten van Growth te benutten, breidt Headline zijn universum uit. Het fonds zal proberen kapitaal flexibel in te zetten, met investeringen variërend van ongeveer $ 20 miljoen tot $ 70 miljoen, met name gericht op de kernmarkten van Headline in de VS en Europa. Met deze aanpak kan Headline profiteren van zijn geschiedenis van het ondersteunen van toonaangevende bedrijven in elke grote wereldwijde technologiemarkt.

De Global Growth-strategie is gebaseerd op een fundament van Headline's kernwaarden en de discipline van groei-investeringen van wereldklasse. Het bedrijf heeft geavanceerde sourcingtechnologieën ontwikkeld, waaronder de eigen platforms Searchlight en DeepDive, die het vermogen van het team verbeteren om contact te leggen met oprichters en analyses te maken van bedrijfsefficiënties. Deze technologiegedreven aanpak stelt het team in staat om contact te leggen met ongeveer 80% van de bedrijven die elke maand Serie A-financiering hebben opgehaald.

Headline's toewijding aan het bevorderen van nauwe langetermijnrelaties met ondernemers wordt weerspiegeld in zijn beleggingsfilosofie. Het bedrijf geeft prioriteit aan kwaliteit boven kwantiteit en richt zich op een klein aantal bedrijven om een hoge mate van betrokkenheid en ondersteuning te bieden.

"Uiteindelijk bouwt een beleggingsonderneming slechts één product: zijn mensen," aldus Rao. "En het team bij Headline is verenigd rond het enige doel: ondernemers helpen succes te hebben. Hiervoor zullen we een beroep doen op onze netwerken en staat van dienst, die we in de loop der jaren hebben opgebouwd in zowel de VS als Europa. Maar het is echt een mentaliteit: we zullen alles doen wat we kunnen om onze oprichters te helpen generatiebedrijven op te zetten. Net als de oprichters die we hopen te steunen, werken we hard en zijn we ambitieus."

"Het Europese tech-ecosysteem bevindt zich nog in de beginfase, met veel onbenut potentieel. Zoals we de afgelopen 20 jaar hebben gezien, kunnen durfmarkten snel veranderen, maar technologie als geheel blijft groeien. AI transformeert elke sector en creëert een enorme reset," stelt Christian Leybold, oprichtend partner van Headline. "Met een staat van dienst van tien jaar, een eigen technologieplatform en teams ter plaatse in belangrijke technologiehubs, komt Growth IV op een passend moment om enkele van de beste particuliere technologiebedrijven te ondersteunen, ongeacht de fase."

Nu Headline aan dit volgende hoofdstuk begint, blijft het toegewijd aan het ondersteunen van innovatieve technologiebedrijven gedurende hun hele levenscyclus. Met meer dan $ 4 miljard aan activa onder beheer, is Headline goed gepositioneerd om groei en innovatie in de technologiesector te stimuleren.

Het fonds omvat kapitaaltoezeggingen van KfW Capital, de durfkapitaaldochteronderneming van de Duitse staatsinvesterings- en ontwikkelingsbank KfW, en het Europees Investeringsfonds (EIF). Marjut Falkstedt, Chief Executive van EIF, zegt over de verhoging: "Ondanks dat Europa de thuisbasis is van talent van wereldklasse, kostenefficiënte bedrijven en baanbrekende ideeën, investeert Europa aanzienlijk minder in durfkapitaal vergeleken met de Verenigde Staten en Azië. Dit financieringstekort beperkt niet alleen het vermogen van onze startups om te schalen, maar wordt ook het risico gelopen ze te verliezen aan buitenlandse markten waar kapitaal gemakkelijker beschikbaar is. Dit is een trend die we willen omkeren en daarom steunen we Headline graag via het European Tech Champions Initiative.”

Christian Röhle, hoofd Investment Management van KfW Capital, merkte op: “Het groeifonds van $ 865 miljoen van Headline is een zeer positief signaal voor het Europese VC-ecosysteem. VC-fondsen met een groot volume zijn onmisbaar om de financieringskloof in de latere fase op de Europese VC-markt te dichten. Alleen grote VC-fondsen kunnen grote financieringsrondes leiden om de groei van veelbelovende scale-ups te ondersteunen. Parallel aan de succesvolle afsluiting trok Headline twee ervaren internationale vrouwelijke beleggingsprofessionals aan als partners voor zijn nieuwe groeifonds, waarmee het bedrijf de diversiteit in het Europese VC-ecosysteem bevorderde.”

Over Headline

Headline, opgericht in 1998, is een durfkapitaalbedrijf dat samenwerkt met snelgroeiende technologieteams in belangrijke regio's om wereldwijd succesvol te zijn. Met meer dan $ 4 miljard aan activa onder beheer investeert het bedrijf vanuit zijn netwerk van regionaal gerichte early-stage fondsen in de VS, Europa, Azië en Latijns-Amerika. Headline's Global Growth Fund investeert wereldwijd vanaf Serie B en verder. De omvang en locaties van deze fondsen stellen het bedrijf in staat om lokale trends van dichtbij te zien, winnende oprichters te ontmoeten en rondes te leiden in elke fase. Van de meer dan 300 investeringen wereldwijd omvat Headline's portfolio Acorns, AppFolio, ANGI (FKA Angie’s List), Brite Payments, Bumble, Fetch, Gopuff, Honeycomb, LucidLink, Mistral AI, Monta, NGINX, Raisin, Sonos, Segment, SEMrush, Staffbase, Swile.