HONGQI, il marchio automobilistico "World's New Luxury", farà il suo grande debutto al Salone dell'Auto di Parigi 2024 il 14 ottobre, presentando due veicoli elettrici puri: l'EH7 e l'EHS7, e lanciando anche una prevendita in Europa.

HONGQI, il Nuovo Marchio Automobilistico di Lusso del Mondo, farà la sua grande apparizione al Salone dell'Automobile di Parigi 2024 (Photo: Business Wire)

Sia l'EH7 che EHS7 sono costruiti sulla piattaforma elettrica "Tiangong" sviluppata da HONGQI, che offre una maneggevolezza eccezionale, un'autonomia estesa e una stabilità superiore del veicolo, caratteristiche raramente riscontrabili nella loro categoria.

Sfruttando i punti di forza della piattaforma, entrambi i modelli offrono una potenza esaltante e prestazioni di guida eccezionali. L'EH7 e l'EHS7 sono dotati di sistemi di trazione elettrica con una potenza massima di 455kW e una coppia di 756Nm, in grado di raggiungere i 22.500 giri/min. Entrambi i modelli possono raggiungere una velocità massima di 200 km/h, l'EHS7 accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, mentre l’ EH7 raggiunge l'impressionante tempo di 3,5 secondi, regalando un'emozionante sensazione di vittoria, come se stesse tagliando il traguardo.

L’ EHS7 vanta una lunghezza della carrozzeria di quasi 5 metri e un passo di 3 metri, oltre a una caratteristica di sterzata posteriore rara per la sua categoria, che consente un raggio di sterzata di soli 5,3 metri, per affrontare senza sforzo le condizioni stradali più difficili. Entrambi i modelli sono dotati di "servosterzo sensibile alla velocità", che offre una sensazione di maggiore leggerezza alle basse velocità e una maggiore stabilità alle alte velocità, offrendo un'esperienza di guida straordinaria che incarna davvero "Beyond Driving".

Il comfort migliorato è evidente negli "ammortizzatori autonomi regolabili a smorzamento continuo iDCS", che sono agili e stabili e garantiscono una guida fluida indipendentemente dalle condizioni della strada. Di serie su tutti i modelli ci sono caratteristiche premium come le porte a chiusura ammortizzata e il tetto panoramico apribile, che elevano l'esperienza di lusso senza pari che va “Beyond Comfort”.

Inoltre, HONGQI EH7 e EHS7 hanno un'eccezionale autonomia massima di 655 km e 600 km. Entrambi i modelli sono dotati di un sistema di ricarica rapida a 800 volt, che consente di caricare la batteria dal 10% all'80% in soli 20 minuti, il tempo perfetto per gustare una tazza di caffè.

Unitevi a noi per il momento straordinario di HONGQI al Salone dell'Auto di Parigi 2024!

