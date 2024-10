PARIS, France--(BUSINESS WIRE)--sept. 24, 2024--

HONGQI, la "nouvelle marque de luxe" automobile au monde, fera ses débuts au Salon de l'Automobile de Paris 2024 le 14 octobre, en présentant deux véhicules 100 % électriques : l'EH7 et l'EHS7, tout en lançant une pré-vente en Europe.

HONGQI, la nouvelle marque automobile de luxe au monde, fera sa grande apparition au Salon de l'Automobile de Paris 2024 (Photo: Business Wire)

Les EH7 et EHS7 sont construits sur la plateforme électrique "Tiangong" développée en interne par HONGQI, offrant une maniabilité exceptionnelle, une autonomie prolongée et une stabilité supérieure du véhicule – des caractéristiques rarement trouvées dans leur catégorie.

Tirant parti des atouts de la plateforme, les deux modèles offrent une puissance exaltante et des performances de conduite exceptionnelles. L'EH7 et l'EHS7 disposent de systèmes de propulsion électrique avec jusqu'à 455 kW de puissance et 756 Nm de couple, capables d'atteindre jusqu'à 22 500 tr/min. Les deux modèles peuvent atteindre une vitesse maximale de 200 km/h, l'EHS7 accélérant de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes, tandis que l' EH7 y parvient en impressionnants 3,5 secondes — offrant une sensation de victoire, comme si l'on franchissait la ligne d'arrivée.

L' EHS7 dispose d'une longueur de carrosserie de près de 5 mètres et d'un empattement de 3 mètres, ainsi qu'une caractéristique rare dans sa catégorie : la direction arrière, permettant un rayon de braquage de seulement 5,3 mètres – naviguant avec aisance dans des conditions de route difficiles. Les deux modèles sont équipés d'une "direction assistée sensible à la vitesse", qui offre une sensation plus légère à basse vitesse et une plus grande stabilité à haute vitesse, offrant une expérience de conduite extraordinaire qui incarne vraiment le concept "Au-delà de la conduite".

Le confort amélioré se manifeste dans les "amortisseurs réglables à damping continu autonome iDCS", qui sont à la fois agiles et stables, garantissant une conduite fluide quelles que soient les conditions de la route. Parmi les équipements standard de tous les modèles figurent des caractéristiques haut de gamme telles que des portes à fermeture douce et un toit panoramique surdimensionné, élevant l'expérience de luxe inégalée qui va "au-delà du confort".

De plus, les HONGQI EH7 et EHS7 ont une autonomie maximale remarquable de 655 km et 600 km. Les deux modèles sont équipés d'un système de recharge rapide de 800 volts, permettant à la batterie de passer de 10 % à 80 % en seulement 20 minutes – le temps parfait pour déguster une tasse de café.

Rejoignez-nous pour le moment remarquable de HONGQI au Salon de l'Automobile de Paris 2024 !

