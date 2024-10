PARIS, Frankrig--(BUSINESS WIRE)--sep 24, 2024--

HONGQI, det "nye verdens luksus" bilmærke, vil gøre sin store debut på Paris Motor Show 2024 den 14. oktober, hvor de fremviser to rent elektriske køretøjer: EH7 og EHS7, samtidig med at de lancerer et forsalg i Europa.

Der er multimedier i denne pressemeddelelse. Se hele meddelelsen her: https://www.businesswire.com/news/home/20240919152594/da/

HONGQI, verdens nye luksusbilbrand, gør sin store entré på Paris Motor Show 2024 (Photo: Business Wire)

Både EH7 og EHS7 er bygget på HONGQI's egenudviklede "Tiangong" elektriske platform, der tilbyder exceptionel håndtering, udvidet rækkevidde og overlegen køretøjsstabilitet – funktioner, der sjældent findes i deres klasse.

Ved at udnytte platformens styrker tilbyder begge modeller spændende kraft og enestående køreegenskaber. EH7 og EHS7 har elektriske drivsystemer med op til 455 kW effekt og 756 Nm drejningsmoment, som kan nå op til 22.500 omdrejninger i minuttet. Begge modeller kan nå en tophastighed på 200 km/t, hvor EHS7 accelererer fra 0 til 100 km/t på kun 3,9 sekunder, mens EH7 klarer det på imponerende 3,5 sekunder – hvilket giver en spændende følelse af sejr, som om man krydser målstregen.

EHS7 har en næsten 5 meter lang karosseri og en akselafstand på 3 meter, sammen med en sjælden baghjulsstyringsfunktion i sin klasse, hvilket giver en drejeradius på kun 5,3 meter – hvilket gør det nemt at navigere gennem udfordrende vejbetingelser. Begge modeller er udstyret med "fartfølsom servostyring", som giver en lettere følelse ved lave hastigheder og større stabilitet ved høje hastigheder, hvilket giver en ekstraordinær køreoplevelse, der virkelig repræsenterer "Beyond Driving".

Den opgraderede komfort er tydelig i de "iDCS autonome kontinuerligt justerbare støddæmpere", der er både smidige og stabile, og sikrer en glat kørsel uanset vejforholdene. Alle modeller er standardudstyret med premiumfunktioner som blødt lukkede døre og et overdimensioneret panoramatag, der løfter den uforlignelige luksusoplevelse, der går "Beyond Comfort".

Derudover har HONGQI EH7 og EHS7 en imponerende maksimal rækkevidde på henholdsvis 655 km og 600 km. Begge modeller er udstyret med et 800-volt hurtigopladningssystem, der gør det muligt at oplade batteriet fra 10 % til 80 % på kun 20 minutter – den perfekte tid til at nyde en kop kaffe.

Deltag i HONGQI's bemærkelsesværdige øjeblik på Paris Motor Show 2024!

Klik på linket for at lære mere om HONGQI. https://www.hongqi-auto.com/go/Mkg70tCa