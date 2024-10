SAN MATEO, Californie--(BUSINESS WIRE)--sept. 18, 2024--

Telness Tech, une société internationale de logiciels à croissance rapide fondée en Suède, et HTEC, une société internationale de services d'ingénierie et de développement de produits numériques de bout en bout, ont le plaisir d'annoncer leur collaboration sur la plateforme innovante de Telness Tech, qui soutiendra l'expansion de la société, comme ce sera la cas aux États-Unis.

Le logiciel exclusif de la plateforme est une solution de bout en bout dans le cloud, destinée aux opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), qui offre des fonctionnalités complètes en matière de systèmes d'exploitation et de soutien commercial (OSS/BSS). Il rationalise et automatise le parcours client, en se déployant rapidement et à distance sans nécessiter d'infrastructures télécom conventionnelles ou de systèmes informatiques existants. La plateforme a déjà aidé les clients de Telness Tech à doper l'évaluation de leurs clients en Europe.

Dans le cadre de ce partenariat, HTEC apportera son soutien à Telness Tech en fournissant une expertise technique supplémentaire au déploiement de la nouvelle plateforme, à sa personnalisation et à la migration des utilisateurs à partir des plateformes existantes. HTEC participera également au développement d'applications business-to-consumer (B2C) et à diverses intégrations de réseaux, notamment en créant une couche d'abstraction qui facilitera les intégrations.

Bojan Šukalo, directeur de l'ingénierie et de la livraison chez HTEC, a déclaré :

« Les récentes innovations technologiques ont transformé notre façon de communiquer, mais de nombreux acteurs du secteur des télécommunications utilisent encore des infrastructures conventionnelles. Grâce à l'expertise technique et à la capacité d'ingénierie de HTEC, nous sommes parfaitement positionnés pour soutenir la transformation numérique de l'industrie et sont en phase avec Telness Tech pour orienter l'industrie vers l'avenir ».

Jonas Cedenwing, fondateur et directeur de l'exploitation de Telness Tech, a souligné l'importance du soutien de HTEC pour mettre en œuvre cette expansion :

« La forte demande de nos logiciels dans le monde entier fait en sorte que le partenariat avec HTEC garantisse que les demandes et les transitions de plateforme de nos clients restent fluides et rationalisées, ce qui nous permet de poursuivre notre taux d'expansion élevé sans pour autant compromettre la qualité ».

À propos de Telness Tech

Fondée en Suède et disposant de bureaux aux États-Unis, Telness Tech fournit tout ce qui est nécessaire au lancement ou à l'exploitation d'un opérateur mobile entièrement automatisé. Les solutions BSS/OSS de bout en bout de la société rationalisent les parcours clients, l'approvisionnement et le portage : des fonctions nécessaires pour exploiter un opérateur mobile numérique. Et les clients satisfaits réduisent donc considérablement leurs coûts opérationnels.