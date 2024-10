SAN MATEO, Kalif.--(BUSINESS WIRE)--Sep 18, 2024--

Telness Tech, ein schnell wachsendes internationales Softwareunternehmen, das in Schweden gegründet wurde, und HTEC, ein weltweit tätiges Unternehmen für digitale Produktentwicklung und Ingenieurdienstleistungen, sind erfreut, ihre Tätigkeit an der innovativen Plattform von Telness Tech bekannt zu geben, welche die laufende Expansion des Unternehmens in neue Märkte wie die USA unterstützen wird.

In this partnership, HTEC will support Telness Tech by providing additional engineering expertise for the new platform's deployment, customization, and user migration from legacy platforms. HTEC will also assist in the development of business-to-consumer (B2C) applications and various network integrations, including building an abstraction layer for easier integrations.

Die plattformeigene Software ist eine Cloud-basierte End-to-End-Lösung für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber (MVNOs), welches ein umfassendes Betriebs- und Geschäftsunterstützungssystem (OSS/BSS – Operations and Business Support System) bietet. Sie rationalisiert sowie automatisiert die Customer Journey und kann schnell sowie aus der Ferne eingesetzt werden, ohne dass eine herkömmliche Telekommunikationsinfrastruktur oder ältere IT-Systeme erforderlich sind. Die Plattform hat der Kundschaft von Telness Tech bereits dabei geholfen, die Kundenbewertungen in Europa zu steigern.

Im Rahmen der Partnerschaft wird HTEC Telness Tech mit zusätzlichem technischem Know-how bei der Einführung der neuen Plattform, der Anpassung und der Migration von Benutzern älterer Plattformen unterstützen. HTEC wird zudem bei der Entwicklung von Business-to-Consumer (B2C) Anwendungen und verschiedenen Netzwerkintegrationen behilflich sein, einschließlich des Aufbaus einer Abstraktionsschicht für einfachere Integrationen.

Als Kommentar zu dieser Kooperation sagte HTECs Direktor für Technik und Lieferung, Bojan Šukalo:

„Die jüngsten technischen Innovationen haben unsere Kommunikationsweise verändert, aber viele in der Telekommunikationsbranche nutzen immer noch die traditionelle Infrastruktur. Mit der technischen Expertise und den Ingenieurkapazitäten von HTEC sind wir perfekt positioniert, um die digitale Transformation der Branche zu unterstützen sowie gemeinsam mit Telness Tech die Branche voranzubringen.“

Der Gründer und Vorsitzende des operativen Geschäfts von Telness Tech, Jonas Cedenwing, hob den Wert der Unterstützung von HTEC bei dieser Expansion hervor:

„Angesichts der hohen weltweiten Nachfrage nach unserer Software stellt die Partnerschaft mit HTEC sicher, dass die Anforderungen unserer Kundschaft an die Plattform sowie die Übergänge reibungslos und effizient ablaufen, sodass wir unser hohes Expansionstempo ohne Qualitätseinbußen fortsetzen können.“

Informationen zu Telness Tech

Gegründet in Schweden mit Büros in der USA, bietet Telness Tech alles, was für den Start oder den Betrieb eines vollständig automatisierten Mobilfunkbetreibers erforderlich ist. Die End-to-End BSS/OSS-Lösungen des Unternehmens rationalisieren die Customer Journey, die Bereitstellung sowie die Portierung – notwendige Funktionen für den Betrieb eines digitalen Mobilfunkbetreibers. Eine zufriedene Kundschaft kann auf diese Weise ihre Betriebskosten drastisch senken.