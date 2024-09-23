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Local News & NorthwestSeptember 25, 2024

ID Current Conditions

ID Current Conditions as of 12:00 AM MDT Wednesday, September 25, 2024

AP News, Associated Press

ID Current Conditions as of 12:00 AM MDT Wednesday, September 25, 2024

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Boise;Mostly clear;72;SSE;4;32%

Burley;Clear;62;N;3;55%

Caldwell;Clear;69;ESE;5;48%

Challis;Clear;61;Calm;0;47%

Coeur D'Alene;Mostly clear;63;Calm;0;77%

Driggs;Clear;53;ESE;4;64%

Hailey;Clear;55;NW;8;62%

Idaho Falls;Clear;55;N;3;71%

Jerome;Clear;67;E;8;45%

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Lewiston;Clear;81;ESE;2;32%

Lowell;Clear;69;NNW;3;45%

Mccall;Clear;52;ENE;5;76%

Mountain Home;Mostly clear;70;S;4;39%

Mullan Pass;Clear;62;SSE;3;53%

Pocatello;Clear;59;SSE;4;41%

Rexburg;Clear;53;NE;6;82%

Salmon;Clear;56;Calm;0;74%

Sandpoint;Clear;55;ENE;3;80%

Stanley;Clear;50;S;7;58%

Twin Falls;Clear;64;SSW;13;37%

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