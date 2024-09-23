ID Current Conditions as of 12:00 AM MDT Wednesday, September 25, 2024
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Boise;Mostly clear;72;SSE;4;32%
Burley;Clear;62;N;3;55%
Caldwell;Clear;69;ESE;5;48%
Challis;Clear;61;Calm;0;47%
Coeur D'Alene;Mostly clear;63;Calm;0;77%
Driggs;Clear;53;ESE;4;64%
Hailey;Clear;55;NW;8;62%
Idaho Falls;Clear;55;N;3;71%
Jerome;Clear;67;E;8;45%
Lewiston;Clear;81;ESE;2;32%
Lowell;Clear;69;NNW;3;45%
Mccall;Clear;52;ENE;5;76%
Mountain Home;Mostly clear;70;S;4;39%
Mullan Pass;Clear;62;SSE;3;53%
Pocatello;Clear;59;SSE;4;41%
Rexburg;Clear;53;NE;6;82%
Salmon;Clear;56;Calm;0;74%
Sandpoint;Clear;55;ENE;3;80%
Stanley;Clear;50;S;7;58%
Twin Falls;Clear;64;SSW;13;37%
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