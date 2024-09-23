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Local News & NorthwestSeptember 24, 2024

ID Current Conditions

ID Current Conditions as of 12:00 AM MDT Tuesday, September 24, 2024

AP News, Associated Press

ID Current Conditions as of 12:00 AM MDT Tuesday, September 24, 2024

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Boise;Clear;63;NW;2;51%

Burley;Clear;53;SW;7;68%

Caldwell;Clear;62;WNW;2;52%

Challis;Clear;59;WNW;6;45%

Coeur D'Alene;Clear;63;SE;6;62%

Driggs;Clear;45;SSE;4;73%

Hailey;Clear;54;NW;9;62%

Idaho Falls;Clear;60;SSW;9;45%

Jerome;Clear;58;S;6;49%

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Lewiston;Clear;65;SE;2;34%

Lowell;Clear;56;Calm;0;93%

Mccall;Clear;59;N;7;51%

Mountain Home;Clear;60;NW;4;49%

Mullan Pass;Clear;51;N;6;73%

Pocatello;Clear;60;SSE;5;36%

Rexburg;Clear;60;S;8;45%

Salmon;Clear;57;SE;6;59%

Sandpoint;Clear;57;WNW;1;74%

Stanley;Clear;46;NNW;2;61%

Twin Falls;Clear;58;SSW;12;45%

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