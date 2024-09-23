ID Current Conditions as of 12:00 AM MDT Tuesday, September 24, 2024
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Boise;Clear;63;NW;2;51%
Burley;Clear;53;SW;7;68%
Caldwell;Clear;62;WNW;2;52%
Challis;Clear;59;WNW;6;45%
Coeur D'Alene;Clear;63;SE;6;62%
Driggs;Clear;45;SSE;4;73%
Hailey;Clear;54;NW;9;62%
Idaho Falls;Clear;60;SSW;9;45%
Jerome;Clear;58;S;6;49%
Lewiston;Clear;65;SE;2;34%
Lowell;Clear;56;Calm;0;93%
Mccall;Clear;59;N;7;51%
Mountain Home;Clear;60;NW;4;49%
Mullan Pass;Clear;51;N;6;73%
Pocatello;Clear;60;SSE;5;36%
Rexburg;Clear;60;S;8;45%
Salmon;Clear;57;SE;6;59%
Sandpoint;Clear;57;WNW;1;74%
Stanley;Clear;46;NNW;2;61%
Twin Falls;Clear;58;SSW;12;45%
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